İtalya'da mahkumlar koronavirüs isyanı çıkardı: 12 kişi hayatını kaybetti

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Sabiha Gökçen'deki kazada ön rapor çıktı: Uçağa yıldırım düşmüş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazası ile ilgili savcılığa ulaşan ön raporda "Ses kayıtlarına göre inişten yaklaşık 6 dakika önce uçağa düşen yıldırım sebebiyle hava aracında herhangi bir sorun olma ihtimali nedeniyle pilotlardaki stresin arttığı ve bir an önce iniş yapılmak istendiği belirlenmiştir" denildi.