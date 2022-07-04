İtalya'da rekor kıran sıcaklıklar çığı tetikledi: 6 ölü 10 yaralı

İtalya'nın kuzeydoğusundaki Marmolada'da meydana gelen çığ sonucunda 6 kişi hayatını kaybetti ve 10 kişi yaralandı. Yetkililer daha fazla çökme riski olduğunu teyit ederken, tüm yürüyüşçüler ve kaşifler dağdan uzaklaşmaya başladı.

Yaralılar ise yakınlardaki hastanelere kaldırıldı. Arama kurtarma ekibi yetkilisi Walter Milan Haziran sonundan bu yana İtalya'yı saran yoğun bir sıcak dalgasının ölümcül çığı tetikleyen bir faktör olabileceğini söyledi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya göre, hayatta kalanları bulmak için bölgeye beş helikopter ve köpek birimi gönderildi. Bir görgü tanığı gazeteye şunları söyledi:

"Çok yüksek bir ses duyduk, sonra kar ve buz yığınını gördük."

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