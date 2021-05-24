Dünya İtalyadaki teleferik kazasında ölü sayısı 14e çıktı
AVRUPA

İtalya’daki teleferik kazasında ölü sayısı 14'e çıktı

İtalya’nın Piedmont bölgesindeki meydana gelen teleferik kazasında yaralı kurtulan iki çocuktan biri olan 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybetmesi ile can kaybı 14’e yükseldi.

Haber Merkezi İHA
İtalyada teleferik yere çakıldı: Ölü sayısı 14e yükseldi
Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu ormanlık alana düştü.

İtalya’nın Piedmont bölgesinde yer alan Stresa tatil beldesinden Mottarone Dağı’na yolcu taşıyan teleferik dağın tepesine yakın bir noktada kablosunun kopması sonucu ormanlık alana düşmüştü.

Kazada 13 kişi hayatını kaybetmiş, 5 ve 9 yaşında 2 çocuğun ise yaralı kurtarıldığı bildirilmişti.

Yaralı 2 çocuğun hava ambulansıyla Torino’daki bir hastaneye götürüldüğü aktarılmıştı. Yetkililer, kazadan yaralı kurtulan 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini bildirerek, kazadaki toplam can kaybının 14’e yükseldiğini aktardı. Hastane tarafından yapılan açıklamada ise, kazadan yaralı kurtulan 5 yaşındaki çocuğun ise hastaneye varışta bilincinin yerinde olduğu ve birden fazla kırık nedeniyle ameliyata alındığı ifade edildi.

Teleferik yaklaşık 20 metreden yere çakıldı

Yetkililer, teleferiğini yaklaşık 20 metreden yere çakıldığını ve ağaçlar tarafından durdurulmadan önce yokuş aşağı yuvarlandığını ifade etti. Altyapı Bakanı Enrico Giovannini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Avrupa seninle yas tutuyor"

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise sosyal medya hesabı üzerinden İtalyanca yaptığı paylaşımda, kurbanların sevdiklerine taziyelerini sunarak, "Avrupa seninle yas tutuyor" dedi.

Draghi’den taziye mesajı

İtalya Başbakanı Mario Draghi yaptığı açıklamada, kazayı "trajik” olarak nitelendirmiş, altyapı ve ulaştırma bakanının yanı sıra yerel yetkililerden kaza hakkında bilgi aldığını belirtmişti. Draghi, yaralı çocuklar ve aileleri ile kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunduğunu ifade etmişti.

Teleferik, 1970 yılından bu yana hizmet veriyor

Stresa-Alpine-Mottarone hattında hizmet veren teleferik, yolcuları deniz seviyesinden bin 491 metre yükseğe yaklaşık 20 dakikada çıkarıyor. Teleferik ilk olarak 1970 yılında açılmış, 2014 ile 2016 yılları arasında bakım nedeniyle kapatılmıştı. Her teleferiğin ise yaklaşık 40 yolcu kapasitesi bulunurken, Covid-19 nedeni ile kapalı olan hizmet kısa bir süre önce yeniden faaliyete geçmişti.

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