İtalya'da uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış evin çatısına düştü

Baratili San Pietro kasabasındaki ev sahipleri geçen mart ayında, çatılarına düşerek güneş panellerini kıran çantayı fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çantanın içerisinde 9 milyon euro değerinde, 8.5 kilogram saf kokain olduğunu belirledi. Polisin 4 ay süren araştırmalarının ardından uçağın pilotu Francesco Rizzo yakalandı.
Alçaktan uçunca radara girmedi
Sputnik'in haberine göre; Uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde aşağı attığı tahmin edilen 28 yaşındaki pilot, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor. Ayrıca, pilotun olay sırasında oldukça alçaktan uçarak radara girmediği belirlendi.
- Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Olay İtalyan basınında da büyük yankı uyandırırken gazeteler, Sardinya adasını Güney Amerika'ya benzeterek haberi 'Gökten kokain yağdı' gibi başlıklarla verdi.