Dünya İtalyada uçaktan atılan 9 milyon euroluk kokain yanlış evin çatısına düştü
AVRUPA

İtalya'da uçaktan atılan 9 milyon euro'luk kokain yanlış evin çatısına düştü

İtalya'nın Sardinya adasında uçakla uyuşturucu teslimatı yapmak isteyen kaçakçılar, 9 milyon euro'luk kokaini yanlış evin çatısına düşürünce polis harekete geçti. Uçağın pilotu yakalanırken, kokaini pilota temin edenler ve alıcılar aranıyor.

Haber Merkezi Diğer
İtalyada uçaktan atılan 9 milyon euroluk kokain yanlış evin çatısına düştü
Uçağın pilotu yakalanırken, kokaini pilota temin edenler ve alıcılar aranıyor.

Baratili San Pietro kasabasındaki ev sahipleri geçen mart ayında, çatılarına düşerek güneş panellerini kıran çantayı fark etmeleri üzerine polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis, çantanın içerisinde 9 milyon euro değerinde, 8.5 kilogram saf kokain olduğunu belirledi. Polisin 4 ay süren araştırmalarının ardından uçağın pilotu Francesco Rizzo yakalandı.

Alçaktan uçunca radara girmedi

Sputnik'in haberine göre; Uyuşturucuyu önceden belirlenen bir noktada alıcılara teslim etmek isterken yanlış yerde aşağı attığı tahmin edilen 28 yaşındaki pilot, uyuşturucu kaçakçılığıyla suçlanıyor. Ayrıca, pilotun olay sırasında oldukça alçaktan uçarak radara girmediği belirlendi.

  • Kokaini pilota temin edenlerin ve alıcıların tespit edilmesi için ise çalışmalar devam ediyor. Olay İtalyan basınında da büyük yankı uyandırırken gazeteler, Sardinya adasını Güney Amerika'ya benzeterek haberi 'Gökten kokain yağdı' gibi başlıklarla verdi.

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