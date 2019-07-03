Dünya İtalyada yanardağda art arda patlamalar 1 ölü, 2 yaralı
AVRUPA

İtalya'da yanardağda art arda patlamalar: 1 ölü, 2 yaralı

İtalya'da yanardağda art arda patlamalar: 1 ölü, 2 yaralı

İtalya'daki Stomboli yanardağında art arda patlamalar meydana geldi. Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü. Patlamaların ardından 1 dağcı öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü
Yanardağın üzerindeki oluşan duman kütlesi çoğu bölgeden görüldü

Patlamalar, İtalya’nın Stromboli adasındaki, adayla anı ismi taşıyan yanardağda, yerel saatle 16.30 sıralarında meydana geldi.

Yanardağın tekrar aktif hale geldiği belirtilirken; tırmanış yapan 1 dağcının patlamalar sebebiyle hayatını kaybettiği; 2 kişinin ise yağan taş parçaları sebebiyle yaralandığı belirtildi.

Yerel medya, sahil güvenlik ekiplerinin, adadan ayrılmak isteyenleri ve gerekli olması durumunda adadaki insanların tahliyesi için adaya sevk edildiğini duyurdu. Ayrıca, yanardağın altında bulunan küçük bir köyde yaklaşık 100 turistin bulunduğu bildirildi.

İtalya'daki Stomboli Yanardağı patladı
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İtalya'daki Stomboli Yanardağı patladı
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