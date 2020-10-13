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AVRUPA

İtalya'da yeni kısıtlamalar geliyor: Maske zorunlu, etkinlikler yasak

İtalya'da vaka sayılarından hızlı yükselişin ardından yeni kararlar alındı. Ülkede bir ay boyunca okul gezileri, amatör sporlar yasaklandı. Maske takmak zorunlu hale getirildi.

Haber Merkezi AA
İtalya'da yeni kısıtlamalar getirildi.
İtalya'da yeni kısıtlamalar getirildi.

İtalya artan vaka sayıları sebebiyle yeni önlemler almaya hazırlanıyor. Hükümet yeni sıkı tedbirleri yürürlüğe koydu. Buna göre maske kullanımı ülke genelinde açık alanları da kapsayacak şekilde zorunlu hale getirildi, ev içinde de kullanılması tavsiye edildi. Patolojik sıkıntısı olanlar, spor yapanlar ve 6 yaş altındaki çocuklar maske kuralından muaf tutulacak.

Ülke genelinde balo salonları ve diskotekler kapalı kalmaya devam edecek. Bununla beraber açık ve kapalı alanlardaki tüm kutlama gibi etkinlikler yasak olacak. Düğün, cenaze ya da merasimlerde maksimum 30 kişi bulunabilecek. Özel mülklerdeki davetlere ise 6'dan fazla kişinin çağrılmaması güçlü şekilde tavsiye edildi.

SPORLARA YASAK GELDİ

Kabul edilen yeni kararnameyle, okul ve eğitim kurumlarının eğitim maksatlı gezileri de durdurulurken, temas içeren basket, halı saha futbolu gibi amatör sporlara da yasak geldi.

30 GÜN GEÇERLİ

Söz konusu tedbirler 30 gün süreyle geçerli olacak ve uzatılıp uzatılmaması bir ay sonraki verilere göre değerlendirilecek.

Son 7 günde toplam 31 bin 984 yeni vaka kaydedildi. Günlük ortalama vaka sayısı 4 bin 569'u bulan İtalya'da, bir önceki haftaya (ortalama 2 bin 252) göre yüzde 97,2'lik artış yaşandı.

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