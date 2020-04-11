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İtalya’da hükümet yetersiz kalınca mafya harekete geçti: Kontrolü ele geçirebilirler

İtalya’da hükümet yetersiz kalınca mafya harekete geçti: Kontrolü ele geçirebilirler

İtalya’da koronavirüs (Covid-19) can almaya devam ederken; yaşanan ekonomik kriz nedeniyle parası tükenen aileler için mafya devreye girdi. İtalyan mafyası üyeleri parası biten kişileri tek tek tespit ederek, gıda ve para yardımında bulundu. Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak "Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek" denildi.

Haber Merkezi DHA
İtalya'da mafyalar ekonomik durumu kötüleşen halka para ve gıda yardımı yapmaya başladı, hükümetin tedbir alması gerektiği belirtildi.
İtalya'da mafyalar ekonomik durumu kötüleşen halka para ve gıda yardımı yapmaya başladı, hükümetin tedbir alması gerektiği belirtildi.

Koronavirüs (Covid-19) İtalya’da can almaya devam ederken, ülke ekonomisinin oldukça kötüye gitmesi ülkedeki mafyayı harekete geçirdi. İtalya’daki mafyalar, ülkenin Campania, Calabria, Sicilya ve Pugliya gibi maddi olarak iyi durumda olmayan bölgelerde yaşayan insanlara yiyecek yardımı yapmaya başladı.

Durumun ardından İtalyan siyasiler hükümeti uyararak "Daha iyi bir tedbir alınmazsa mafya yönetimi ele geçirecek" denildi.

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'MAFYALAR HALKIN KONTROLÜNÜ ELE GEÇİREBİLİR'

Calabria bölgesindeki Catanzaro Savcılığı’ndan Nicola Gratteri, "Bir aydan fazla süredir kafeler, dükkanlar, restoranlar kapalı durumda. Milyonlarca insan bir aydan fazla süredir gelir elde etmiyor ve ne zaman tekrar çalışmaya başlayabilirler bilmiyorlar. Eğer hükümet devreye girmezse, mafyalar insanlara sağladıkları hizmet ile halkın kontrolünü ele geçirebilecek" ifadelerini kullandı.

İtalya’da 3 milyon 300 bin kişinin işsiz kaldığı düşünülüyor.

İtalya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerinin süresi uzatıldı
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İtalya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan karantina tedbirlerinin süresi uzatıldı

İTALYA’DA SON DURUM

İtalya’da koronavirüs nedeniyle 18 bin 279 kişi yaşamını yitirirken; virüs tespit edilen vaka sayısı da 143 bin 626’ya çıktı.

Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
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Türkiye’nin tıbbi yardımını teslim alan İtalyan Bakan: Bunu hiç unutmayacağız
İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkez üssü konumundaki ülkesine Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemelerini teslim aldığı anların videosunu Facebook hesabından paylaştı. İtalya'nın başkenti Roma yakınlarındaki Practica di Mare Hava Üssü'ne inen Türk Hava Kuvvetlerine ait 'A400M' askeri kargo uçağını İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İtalya Genelkurmay Başkanı General Enzo Vecciarelli ve Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli ile Silahlı Kuvvetler Ataşesi Albay Alp Özdemir karşıladı. Türkiye'nin, Kovid-19 salgınında Avrupa'da merkez üs haline gelen İtalya'ya yönelik sağlık malzemelerini taşıyan uçağın yanına gelen Bakan Di Maio, yardımları taşıyan heyetin başkanı Mühendis Albay Burak Erkan'a teşekkür etti ve “bunu hiç unutmayacağız” dedi. Albay Erkan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'ye yazdığı mektubu iletilmek üzere Bakan Di Maio'ya teslim etti.

İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
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İtalya'daki koronavirüs tedavilerinde durum içler acısı
Skynews'in İtalya'daki hastanelerden yayınladığı haber ülkedeki durumu gözler önüne serdi. Hastanelerin tamamı koronavirüs hastalarına ayrılmış olmasına rağmen birçok hasta kapasite yetmediği için ölüme terk edilmiş durumda.

İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
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İtalya'da görev yapan Türk akademisyen Koronavirüsün ciddiyetini anlatan bir video yayınladı
İtalya'da yaşayan Araştırma Görevlisi Senen Önen, Koronavirüs ile ilgili süreçleri anlattı. Virüsün İtalya'da hızlı yayılmasının nedenlerini anlatan Önen, ''Siz tabii burada İtalyanların paylaştığı videoları görüyorsunuz. Balkondan balkona müzik yapıyorlar. Hastaneden gelen videoları görmüyorsunuz, insanların nasıl öldüğünü görmüyorsunuz, gerçekten çok dramatik'' ifadelerini kullandı.
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