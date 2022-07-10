Dünya İtalyadaki felakette ölü sayısı 11e yükseldi
AVRUPA

İtalya'daki felakette ölü sayısı 11'e yükseldi

Alp dağlarının İtalya tarafında kalan Marmolada tepesinde bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
İtalyadaki felakette ölü sayısı 11e yükseldi
Marmolada tepesi

İtalyan ANSA ajansının, arama-kurtarma ekiplerine dayandırdığı bilgiye göre, geçen pazar günü Marmolada tepesinde meydana gelen felakette kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Böylece felakette yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.

  • Ölenlerin 9'unun İtalyan, 2'sinin Çekya vatandaşı olduğu belirtildi. Cenazelerin kime ait olduğunun tespiti için bulunan cesetlerle yakınlarından alınan örneklerin DNA karşılaştırmasının yapıldığı ifade edildi.

Felaketin nasıl gerçekleştiğine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay

Ülkenin kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada tepesinde 3 Temmuz'da buz kütlesi koparak çökmüştü.

  • Olay sırasında yürüyüş yapan bir grup dağcı felaketin ortasında kalmıştı.

Bir süredir aşırı sıcak havanın etkisindeki İtalya'da Marmolada tepesinde 2 Temmuz'da hava sıcaklığının 10 derece ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı bildirilmişti.

Yetkililer, İtalya'daki en büyük buzul kütlelerine ev sahipliği yapan Marmolada tepesinde 15 ila 30 yıl gibi bir süreçte küresel ısınma sebebiyle buzul kalmayacağı uyarısında bulunuyor.

Yurtta sağanak etkili oluyor

Yurtta sağanak etkili oluyor

​Sokaklar göle döndü: Bir kişi yaşamını yitirdi.
Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Şimşekler geceyi gündüze çevirdi

İstanbul'da sağanak yağmur gece boyunca etkili oldu.
Esenyurt göle döndü

​Taşan dere nedeniyle çok sayıda kişi mahsur kaldı.
İstanbul yağmura teslim

İstanbul yağmura teslim

Ev ve iş yerlerini su bastı: Bir eve yıldırım düştü.
Tabip Odası 'şiddet' kadar sorun

Tabip Odası 'şiddet' kadar sorun

​Doktorlar çözülmesi gereken sorunlarını sıralarken TTB'nin adını da anıyor.
Tabipler Birliği kapatılmalı

Tabipler Birliği kapatılmalı

​"Doktor kılıklı anarşist ruhlu insanlardan mesleği kurtarmak lazım."
F-16'ları Türkiye'ye vermeyin

F-16'ları Türkiye'ye vermeyin

​FETÖ'cü vekiller Biden'a mektup yazdı.
Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!

Boris köyümüzü iyi temsil ediyordu!

​Çankırılı hemşehrileri Boris Johnson'un istifasına üzüldü.
Harekat sinyali

Harekat sinyali

Suriye'den taciz saldırıları son dönem arttı.
Hacı oldular

Hacı oldular

​1 milyondan fazla hacı adayı Ziyaret Tavafı'nın ardından hacı oldu.
Kahvaltıda kavurma mideyi yorar

Kahvaltıda kavurma mideyi yorar

​Kurban Bayramı'nda sağlıklı beslenmeye dikkat.
Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin

Hatırlatma dozunu ihmal etmeyin

​Doktorlardan tedbir çağrısı.
Bayram coşkusu camilerden taştı

Bayram coşkusu camilerden taştı

​Milyonlarca Müslüman bayram namazı için camilere akın etti.
Darbenin başarısız olacağını hemen anladım

Darbenin başarısız olacağını hemen anladım

​Abdülcemil Kırımoğlu: Halk sokağa çıktıktan sonra rahatladım.
'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

'Kurban Bayramınız mübarek olsun'

​Zelenskiy'den Türkçe paylaşım.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.