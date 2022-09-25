İtalya’daki seçimlere AB gölgesi düştü: Leyen’in sözleri tepki çekti

İtalya’da bugün gerçekleştirilecek seçim öncesi Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in seçimin olası sonuçlarına dair açıklamalarda bulunması İtalya’da büyük tepki çekti. ABD’deki Princeton Üniversitesi’nde konuşan Leyen, İtalya’daki seçimlere dair bir endişe taşıyıp taşımadığı sorusu üzerine, “İşlerin zor bir yöne gitmesi durumunda Macaristan ve Polonya örneklerinde olduğu gibi çeşitli araçlara başvurabiliriz” ifadesini kullandı. Von der Leyen’in sözleri İtalya’da infiale yol açtı. Birçok İtalyan politikacı, AB yetkilisine tepki gösterdi. Anketlerde üçüncü sırada gözüken ve sağ ittifakla iktidara gelmesi muhtemel partilerden Lig Partisi’nin lideri Matteo Salvini, bir grup partiliyle beraber protesto için AB’nin Roma’daki temsilciliği önüne gitti. Salvini, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, “İtalya saygıyı hak ediyor. Seçimlere üç gün kala tehdit ve şantaj kabul edilemez. Ya özür diler, ya da istifasını isteriz” dedi. Brüksel daha önce de LGBT karşıtı politikaları nedeniyle Macaristan ve Polonya’yı köşeye sıkıştırmaya çalışmış, iki ülkenin fon kullanımını kısıtlamıştı.

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Von der Leyen

MUSSOLİNİ’NİN HAYALETİ İKTİDARA GELEBİLİR

Seçimlerde aşırı sağcı İtalya’nın Kardeşleri Partisi lideri Giorgia Meloni ile merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin lideri Enrico Letta, başbakanlık için yarışan liderler arasında önde yer alıyor. Meloni, seçimleri kazanması durumunda ülkedeki ilk kadın başbakan olmanın yanı sıra 2008’den bu yana seçimle başa gelen ilk başbakan olacak. Anketlerde önde görünen Meloni seçimden zaferle çıkarsa 2008’den bu yana sağ ilk kez ittifak halinde iktidara gelecek. Gençliğinde faşist lider Benito Mussolini için “İyi şeyler de yaptı. Ne yaptıysa İtalya için yaptı” ifadesini kullanan Meloni’nin iktidara gelmesi halinde İtalya’nın İslam karşıtı ve düzensiz göçe yönelik politikasında duruşunu sertleştirmesi bekleniyor.

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