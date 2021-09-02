İtalya'dan AB'ye göçmen eleştirisi: Yetersiz olduğunu bir kez gösterdi

Draghi, düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemi ile dış politikada öne çıkan Afganistan ve Afgan göçmenler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"AB YETERSİZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Afganistan'daki durum ve Afganların tahliyesinden yola çıkarak düzensiz göç konusunda AB'yi eleştiren Draghi, "Afganların tahliyesi, AB'nin göç konusunu yönetmede ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok ilkede birleşmiş olan AB, bu sorunla yüzleşemiyor ve bu da Birliğin bizzat kendi varlığındaki bir sorun." dedi.

Afganistan'dan tahliyeler sırasında yaşananları hatırlatan Draghi, "O korkunç trajedi karşısında 'göçmen istemiyoruz' diyen ülkeler var. Bilmem hatırlıyor musunuz ama bunu nasıl yapacaksınız?" diye konuştu.

"G20 OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI"

Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak Afganistan özelinde olağanüstü bir G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı düşünmeye devam ettiğini ve bu konuda temaslarının sürdüğünü belirterek, "BM Genel Kurulunda ne olacağını göreceğiz. Her durumda G20, BM Genel Kurulundan sonra yapılacak." ifadesini kullandı.

REKLAM

Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Marsilya'da bu akşamki görüşmelerinde, Afganistan, iki ülke ilişkileri, AB ve Libya gibi konuları ele alacaklarını aktardı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'nin tek başına üsteneceği bir iş değil