Dünya İtalyadan ABye göçmen eleştirisi Yetersiz olduğunu bir kez gösterdi
AVRUPA

İtalya'dan AB'ye göçmen eleştirisi: Yetersiz olduğunu bir kez gösterdi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Birliği'ni (AB) 'göç meselesini yönetmede yetersiz kaldığı' gerekçesiyle eleştirdi. Draghi, "Afganistan için olağanüstü G20 Zirvesi düzenlenmeli" dedi.

Haber Merkezi AA
İtalyadan ABye göçmen eleştirisi: Yetersiz olduğunu bir kez gösterdi
Arşiv

Draghi, düzenlediği basın toplantısında, ülke gündemi ile dış politikada öne çıkan Afganistan ve Afgan göçmenler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"AB YETERSİZ OLDUĞUNU BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Afganistan'daki durum ve Afganların tahliyesinden yola çıkarak düzensiz göç konusunda AB'yi eleştiren Draghi, "Afganların tahliyesi, AB'nin göç konusunu yönetmede ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gösterdi. Birçok ilkede birleşmiş olan AB, bu sorunla yüzleşemiyor ve bu da Birliğin bizzat kendi varlığındaki bir sorun." dedi.

Afganistan'dan tahliyeler sırasında yaşananları hatırlatan Draghi, "O korkunç trajedi karşısında 'göçmen istemiyoruz' diyen ülkeler var. Bilmem hatırlıyor musunuz ama bunu nasıl yapacaksınız?" diye konuştu.

"G20 OLAĞANÜSTÜ TOPLANMALI"

Draghi, G20 Dönem Başkanı olarak Afganistan özelinde olağanüstü bir G20 Zirvesi'ne ev sahipliği yapmayı düşünmeye devam ettiğini ve bu konuda temaslarının sürdüğünü belirterek, "BM Genel Kurulunda ne olacağını göreceğiz. Her durumda G20, BM Genel Kurulundan sonra yapılacak." ifadesini kullandı.

Mario Draghi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Marsilya'da bu akşamki görüşmelerinde, Afganistan, iki ülke ilişkileri, AB ve Libya gibi konuları ele alacaklarını aktardı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'nin tek başına üsteneceği bir iş değil
GÜNDEM
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Kabil Havalimanı açıklaması: Türkiye'nin tek başına üsteneceği bir iş değil

AB'den Afganları kabul eden ülkelere ek bütçe
DÜNYA
AB'den Afganları kabul eden ülkelere ek bütçe
Abone Ol Google News
Sivil kayıplar araştırılacak

Sivil kayıplar araştırılacak

​Taliban, konuyla ilgili araştırma yapmak için komisyon kurmuş.
İmara özel mahkeme

İmara özel mahkeme

​Yargıda yeni dönem hedefleri belli oldu.
Akıncının sırrı

Akıncı'nın sırrı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajıyla uçacak.
Bu gidişle yine kapanırız

Bu gidişle yine kapanırız

Aşıya güvenin artması rehaveti beraberinde getirdi.
Reçetemiz aşı ve tedbir

Reçetemiz aşı ve tedbir

​Prof. Dr. Nurettin Yiyit, Yeni Şafak'a konuştu.
Bize karışan olmadı

Bize karışan olmadı

​Dün nasılsa bugün de öyle.

Avrupa'nın <br>küresel çöküşü

Avrupa'nın
küresel çöküşü

​Ne varlığı ne yokluğu belli.
Siyasi yasak istenenlere 30 gün

Siyasi yasak istenenlere 30 gün

​HDP'ye savunma için 60 gün ek süre.
79 yetmez 141'er <br>kez ağır müebbet

79 yetmez 141'er
kez ağır müebbet

​Sadece Akıncı'yı değil darbeyi yönettiler.
Yüzde 22.7 daraldı

Yüzde 22.7 daraldı

​Faiz bu kez bankaları vurdu.
New York sular altında

New York sular altında

​OHAL ilan edilen kentte 250 bin eve elektrik verilemiyor.
Kul hakkı sosyal medyada da var

Kul hakkı sosyal medyada da var

​Sosyal medyayı kullanıyorsak 'sosyal medya ahlakı'na da uymamız gerekiyor.
Şimdi yurt dışına açılıyor

Şimdi yurt dışına açılıyor

​Hastalığına şifayı onda buldu üretimine başladı.
Kuvvetli geliyor

Kuvvetli geliyor

​Meteorolojiden Batı Karadeniz'e uyarı yapıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.