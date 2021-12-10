Dünya İtalyadan Amazona 1 milyar 128 milyon avro ceza
AVRUPA

İtalya’dan Amazon’a 1 milyar 128 milyon avro ceza

İtalya Rekabet Kurumu, online satış platformu Amazon’a, “pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmak’ gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti.

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​İtalya’dan Amazon’a 1 milyar 128 milyon avro ceza ​
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İtalya Rekabet Kurumu, online satış platformu Amazon’a, “pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanmak’ gerekçesiyle 1 milyar 128 milyon avro ceza kesti.

Amazon ise İtalya Rekabet Kurumu’nun bu cezasına tepki gösterdi. Şirketten yapılan açıklamada, bu ceza “haksız ve orantısız” olarak nitelenirken cezaya itiraz edileceği kaydedildi.

İtalya Rekabet Kurumu, 23 Kasım’da ise Amazon ve teknoloji firması Apple’a, piyasada rekabet kurallarına aykırı davrandıkları gerekçesiyle başka bir hadiseden Amazon’a 68,7 milyon avro, Apple’a 134,5 milyon avro olmak üzere toplam 203,2 milyon avroluk para cezası vermişti.

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