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Dünya

İtalya'dan Gazze'deki çatışmalara yönelik açıklama: Endişe duyuyoruz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani Gazze ile ilgili yaptığı açıklamalarda, ülkesinin çatışmaların yayılmasından endişeli olduğunu ve gerginliği azaltma doğrultusunda her şeyin yapılması gerektiğini söyledi.

23:36 - 3/01/2024 Çarşamba
AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Rainews'e konuşan Tajani, Kızıldeniz'deki gemilere saldırılara ve İsrail-Lübnan sınırındaki Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmalara atıfta bulunarak uluslararası topluma bu duruma müdahale etme ve yatıştırma çağrısını yineledi.

İran'ı Yemen'deki Husileri desteklememeye ve İsrail'i de kendini savunma hakkını kullanırken Filistinli sivillere zarar vermekten kaçınmaya davet eden Tajani, "Tüm girişimlerimiz gerginliği azaltmayı amaçlıyor ve bu doğrultuda her şey yapılmalı." ifadesini kullandı.


Kızıldeniz'de yaşananlar


Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Husilerin saldırıları, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin yapıldığı Süveyş Kanalı'ndan geçişleri tehlikeye atarken, Kızıldeniz'de ticari gemilerin uğradığı saldırılar ve şirketlerin peş peşe aldığı kararlar, küresel ekonomide yeni bir "tedarik zinciri krizinin" başlayacağına ilişkin endişeleri artırmıştı.

İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.


#Filistin
#İtalya
#İsrail
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