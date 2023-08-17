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Dünya

İtalyan bakandan dikkat çeken itiraf: Kaddafi’nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı

İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, eski Libya lideri Muammer Kaddafi’nin ölümüne değinerek, “Kaddafi’nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı” dedi.

17:31 . 17/08/2023 Perşembe
IHA
Antonio Tajani

Antonio Tajani

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonia Tajani, Toskana bölgesinde katıldığı bir etkinlikte 2011 yılında öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tajani,
“Kaddafi’nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı. O demokrasi modeli olmayabilir, ama onun ölümüyle Libya’ya ve Afrika’ya siyasi istikrarsızlık geldi. O, kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi”
ifadelerini kullandı. Tajani ayrıca, İtalya’nın Kaddafi ile yapılan anlaşmalar sayesinde göç akışını durdurabildiğini, durumun daha istikrarlı hale geldiğini vurguladı.

Kaddafi, Libya’daki iç savaşta devrilmesinin ardından NATO destekli Ulusal Geçiş Konseyi askerleri tarafından yakalanarak linç edilip 20 Ekim 2011 yılında öldürülmüştü.



#Antonio Tajani
#Kaddafi
#İtalya
42 dakika önce
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