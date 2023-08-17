İtalyan bakandan dikkat çeken itiraf: Kaddafi’nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı

İtalya Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Antonia Tajani, Toskana bölgesinde katıldığı bir etkinlikte 2011 yılında öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Tajani,

“Kaddafi’nin öldürülmesine izin vermek ciddi bir hataydı. O demokrasi modeli olmayabilir, ama onun ölümüyle Libya’ya ve Afrika’ya siyasi istikrarsızlık geldi. O, kesinlikle kendisinden sonra gelenlerden daha iyiydi”