Dünya İtalyan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler Akdenizin efendisi
AVRUPA

İtalyan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Akdeniz'in efendisi

NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova-Kiev hattında tarafsız konumuyla barış için çaba göstermesi, Avrupa'nın dikkatini çekiyor. İtalyan basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılarını kaleme aldı. "Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı analizde "Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz’in gerçek gücü haline geliyor" denildi.

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Haber Merkezi Diğer
İtalyan basınından Cumhurbaşkanı Erdoğana övgü dolu sözler: Akdenizin efendisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

NATO üyesi Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayarak, Moskova-Kiev hattında tarafsız konumuyla barış için çaba göstermesi, Avrupa'nın dikkatini çekiyor. İtalya basınından Italia Oggi'de yer alan analizdeki ifadeler, bu durumun özeti niteliğinde.

"Yaptırımları reddediyor, arabulucu oluyor"

"Akdeniz'in efendisi Erdoğan" başlıklı yazıda, "Türkiye, NATO’da Rusya’ya yaptırımları reddediyor, Brüksel ile ilişkileri iyi tutarak savaş halindeki taraflar arasında arabulucu olarak kendisini öne sürüyor." denildi.

Ankara'nın, diğer taraftan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile diyaloğu sürdürdüğü anımsatılarak, "Öte yandan Ukrayna’ya İHA tedarik ediyor ve (Devlet Başkanı Vladimir) Zelensky'nin teşekkürlerini alıyor." ifadesi kullanıldı.

"Herkesle diyalog kurabiliyor"

Türkiye'nin, Suriye krizinin çözümü konusunda "başrol oyuncusu" haline geldiği de anlatılırken, "Bu şekilde herkesle diyalog kurabiliyor. Orta Doğu’nun çetrefilli meselelerinde yer alıyor." tespitine yer verildi.

Yazıda ayrıca, ülke dışındaki girişimlerinde de kararlı tutum sergileyen Erdoğan’ın, uluslararası sahnedeki hızlı yükselişinin Avrupa’yı düşünmeye sevk etmesi gerektiği aktarıldı.

"Akdeniz’in gerçek gücü"

Bu duruma gerekçe olarak, "Çünkü Türkiye, siyasi ve ekonomik bağlamda Akdeniz’in gerçek gücü haline geliyor. Fakat Avrupa, tepki verme acizliğini bir kez daha gösteriyor: Avrupa’nın sınırlarındaki bir savaş dahi onu, içinde bulunduğu uyku sersemliğinden çıkaramadı." görüşü paylaşıldı.

"Avrupa Birliği ortak orduyu dahi bir araya getiremedi"

2025 yılında 90 milyon nüfusa sahip olması beklenen Türkiye'nin savunma sanayiini güçlendirirken ve Akdeniz’de belirleyici hale gelirken, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak bir orduyu dahi bir araya getirmeyi başaramadığına vurgu yapıldı.

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