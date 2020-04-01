İtalyan çocuk yardımlar sonrası Türkçe video yayınladı: Teşekkürler Türkiye, teşekkürler Türk halkı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 63 vatandaşımız daha hayatını kaybetti, tüm illerimizde artık virüs var

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde saat 13.30'da başlayan Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Son 24 saatte yapılan test sayısının 14 bin 396 olduğunu belirten Bakan Koca, "Bugünkü vaka sayısı 2148. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ise 63." ifadelerini kullandı. Koronavirüsün artık 81 şehre yayıldığına dikkat çeken Bakan Koca, "Ön planda 8 bin 852 vaka ile İstanbul var. Onu 853 vaka ile İzmir izliyor. Ankara'da 712, Konya'da ise 584 vaka var." dedi.