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Dünya

İttifak ortağı Japonya'dan NATO hamlesi: Daimi temsilcilik açıyor

İttifak'ın ortaklarından Japonya, NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdi. Japonya'nın hamlesini kamuoyuyla paylaşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoruz." dedi.

22:53 . 4/04/2023 Salı
AA
Japonya NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor.

Japonya NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu.

Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.

NATO, Pasifik'e açılıyor

Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoruz." dedi.

Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.

Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.



#NATO
#Japonya
#Stoltenberg
9 dakika önce
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