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Dünya İyice zıvanadan çıktılar Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım
ASYA

İyice zıvanadan çıktılar: Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım

İşgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik pervasızca saldırıları devam ederken, aşırı görüşleriyle bilinen İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir küstah bir çağrıda bulundu. Gvir, Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
İyice zıvanadan çıktılar: Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanalım
Itamar Ben-Gvir

Müslüman ülkelerle yaptığı normalleşme anlaşmalarından cesaret alan İsrail, Kudüs’te eşine az rastlanır alçaklığa imza atmaya devam ediyor. İşgalci İsrail, önceki akşam 3 ayrı noktada Mescid-i Aksa, Şam Kapısı ve Şeyh Cerrah mahallesinde Müslümanlara eş zamanlı saldırılarda bulunmuştu.

"GERÇEK MERMİ KULLANALIM"

Günlerdir Filistinli yerleşimcileri de evlerinden zorla çıkartan İsrailliler, şimdi de Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılması çağrısı yaptı.

İsrail Parlamentosu Knesset'te aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan milletvekili Itamar Ben-Gvir, İsrail saldırılarına direnen Filistinlilere karşı gerçek mermi kullanılmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

"OLAĞAN YÖNTEMLERLE UĞRAŞILMASIN"

Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, "Hayatını tehlikeye atan polisler, ateş etmeli ve gösterileri dağıtmak için olağan yöntemlerle uğraşmamalı. İsrail polisi, Filistinli göstericiler tarafından taş ve boş şişe saldırılarına maruz kaldığında, ateşli silah kullanılmasına izin verilmesi gerekir” dedi.

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Her bir karede vahşet var: İşte İsrail zulmünün fotoğrafları
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırıları zulmü yeni boyutlara taşıdı. İsrail güçleri masum insanlara göz yaşartıcı gaz bombası ve müdahale aracından tazyikli su sıkarak karşılık verirken, ortaya çıkan görüntüler ise yaşanan şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
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