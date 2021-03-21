İzlanda’da Fagradals Yanardağı lav püskürtmeye başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Nevruz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Nevruz Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Orta Asya’dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz’un işaret ettiği birlik ve dayanışma duygusunun tüm dünyaya kök salmasını ve daim olmasını diliyorum" dedi.