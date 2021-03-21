Dünya İzlandada Fagradals Yanardağı lav püskürtmeye başladı
AVRUPA

İzlanda’da Fagradals Yanardağı lav püskürtmeye başladı

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadasında yer alan ve 6 bin yıl sonra harekete geçen Fagradals Yanardağı lav püskürtmeye başladı.

Haber Merkezi İHA
İzlanda’da Fagradals Yanardağı faaliyete geçti.
İzlanda’da Fagradals Yanardağı faaliyete geçti.

İzlanda’nın başkenti Reykjavik’in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı faaliyete geçmişti. Yanardağ, ilk patlamanın ardından lav püskürtmeye başlarken, lavlar birkaç saat içinde 1 kilometrekarelik alanı kapladı.

Yetkililer, yanardağın yakınındaki yollar kapatılsa da hava trafiğinin normal şekilde devam edeceğini bildirdi.

İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Herkesin yanardağdan uzak durmasını ve güvende olmasını istiyoruz" dedi.

6 bin yıl sonra faaliyete geçti

İzlanda Meteoroloji Servisi, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığını açıklamıştı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu belirtilmişti.

Yanardağ faaliyete geçmeden önce İzlanda’da son 3 hafta içinde 40 binden fazla deprem kaydedilmişti.

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