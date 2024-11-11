Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Japon donanmasına ait gemide yangın paniği: 1 kişi yaralandı 1 kişi kayboldu

Japon donanmasına ait gemide yangın paniği: 1 kişi yaralandı 1 kişi kayboldu

08:3811/11/2024, Pazartesi
G: 11/11/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Japonya'nın güneybatısında donanmaya ait mayın tarama gemisinde yangın çıkması sonucu mürettebattan 1 kişi kayboldu, 1 kişi de yaralandı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri (MSDF) yetkilileri, Fukuoka eyaletine bağlı Munakata kenti açıklarında, donanmaya ait "Ukuşima" adlı mayın tarama gemisinde yangın çıktığını bildirdi.


Yetkililer, yangında mürettebattan bir kişinin yaralandığını, bir kişinin de kaybolduğunu belirtti.


Yangın sırasında söz konusu iki kişinin makine dairesinde bulunduğunu ifade eden yetkililer, hastaneye sevk edilen yaralının durumunun iyi olduğunu açıkladı.


Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve yangına neyin sebep olduğunu tespit etmek için soruşturma açıldığını kaydetti.


Mayın tarama gemisinde 45 civarında kişi bulunduğu ve bir tatbikat kapsamında Kagoşima eyaletindeki bir limana doğru gitmek üzere olduğu ifade edildi.


Geminin, yangın nedeniyle yola çıkamaz hale geldiği ve mürettebatın da tahliye edildiği bildirildi.



#Japonya
#mürettebat
#yangın

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KPSS ortaöğretim tercih başvurusu ne zaman başlayacak? KPSS taban puanları ve başvuru kılavuzu için gözler ÖSYM'de!