Japon foto muhabiri Sasamoto 107 yaşında hayatını kaybetti

Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla imha ettiği Ermeni tankları şimdi de Rusya'daki Uluslararası Ordu Oyunları'nda alay konusu oldu

Azerbaycan'ın Türk SİHA'larıyla imha ettiği Ermeni tankları, bu kez Rusya'da düzenlenen 'Uluslararası Ordu Oyunları' kapsamında gerçekleştirilen tank biatlonu müsabakasında alay konusu oldu. Drift atarken çamura saplanan Ermeni tankının bir çekici yardımıyla kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı. Kurtarılmasının ardından bu kez de yolunu kaybeden Ermenistan tank ekibi, müsabakayı sonuncu olarak tamamladı.