Japonya 2040'a kadar 45 GW offshore rüzgar santralı kuracak

IEA verilerine göre, 2040 yılında AB'nin 127 ve Çin'in 107 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olacak.

Halen offshore rüzgar santralleri üzerinden 20,000 kilowat elektrik enerjisi üreten Japonya'nın hedeflediği 45 GW toplam 45 nükleer santralın ürettiği elektrik enerjisine karşılık geliyor. Bir GW elektrik enerjisi "bir milyon kilowat" elektrik enerjisine eşit.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Japonya, bu hedefini gerçekleştirmesi durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in arkasından dünyanın en büyük üçüncü rüzgar elektrik enerjisi üretim potansiyeline sahip olacak. IEA verilerine göre, 2040 yılında AB'nin 127 ve Çin'in 107 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olacak.

Japonya Sanayi bakanlığı, denizde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 10 GW gücüne, 2040'a kadarsa 35 GW ila 45 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

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Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen Ekim ayında, halen karbon salınımında dünyada beşinci sırada bulunan Japonya'nın 2050'ye kadar ülkenin net karbon salınımı sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı