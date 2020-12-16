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Dünya Japonya 2040a kadar 45 GW offshore rüzgar santralı kuracak
ASYA

Japonya 2040'a kadar 45 GW offshore rüzgar santralı kuracak

Japonya, karbon salımı azaltma hedefi doğrultusunda 2040 yılına kadar 45 gigawat (GW) kurulu güce sahip denizde kurulu (offshore) rüzgar enerjisi santrali kuracak. Japonya, 2050 yılına kadar karbon nötr bir ülke haline gelmeyi hedefliyor. Söz konusu santrallerin kurulumu tamamlandığında Japonya, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in arkasından dünyanın en büyük üçüncü rüzgar elektrik enerjisi üretim potansiyeline sahip olacak.

Haber Merkezi DHA
IEA verilerine göre, 2040 yılında AB'nin 127 ve Çin'in 107 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olacak.
IEA verilerine göre, 2040 yılında AB'nin 127 ve Çin'in 107 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olacak.

Halen offshore rüzgar santralleri üzerinden 20,000 kilowat elektrik enerjisi üreten Japonya'nın hedeflediği 45 GW toplam 45 nükleer santralın ürettiği elektrik enerjisine karşılık geliyor. Bir GW elektrik enerjisi "bir milyon kilowat" elektrik enerjisine eşit.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın verilerine göre Japonya, bu hedefini gerçekleştirmesi durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'in arkasından dünyanın en büyük üçüncü rüzgar elektrik enerjisi üretim potansiyeline sahip olacak. IEA verilerine göre, 2040 yılında AB'nin 127 ve Çin'in 107 GW rüzgar enerjisi kurulu gücüne sahip olacak.

Japonya Sanayi bakanlığı, denizde kurulu rüzgar enerjisi kapasitesini 2030'a kadar 10 GW gücüne, 2040'a kadarsa 35 GW ila 45 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, geçen Ekim ayında, halen karbon salınımında dünyada beşinci sırada bulunan Japonya'nın 2050'ye kadar ülkenin net karbon salınımı sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamıştı

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