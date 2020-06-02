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Dünya Japonya 4 ülkeye sınırlarını açmaya hazırlanıyor
ASYA

Japonya 4 ülkeye sınırlarını açmaya hazırlanıyor

Korona virüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarını kademeli olarak sona erdirmesi beklenen Japonya, Tayland, Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan iş seyahati nedeniyle gelenlerin ülkeye girişine izin vermeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi İHA
Önlemler alındı.
Önlemler alındı.


Korona virüs salgınının ardından 111 ülke ve idari bölgeye yönelik seyahat kısıtlaması uygulayan Japonya, ülkede hayatın yavaş yavaş normale dönmesiyle sınır tedbirlerini hafifletmeye hazırlanıyor.

  • Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ilk etapta Tayland, Vietnam, Avustralya ve Yeni Zelanda’dan iş seyahati nedeniyle gelenlerin ülkeye girişine izin vermesi beklenen Japonya, ziyaretçilere yapılacak 2 farklı Covid-19 testinden negatif sonuç verme şartı koşacak.

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Yasak Şubat ayında başlamıştı

Ülkeye girişleri halinde yalnızca ticari faaliyetleri için gerekli olan otel, fabrika, ofis gibi alanlarda bulunmaları istenecek ziyaretçilerden toplu taşıma kullanımından kaçınmaları talep edilecek.

  • Vatandaşlarının Japonya’ya girişine izin verilmesi beklenen 4 ülkenin Tokyo ile olan güçlü ticari ilişkileri nedeniyle seçildiği belirtildi. Ayrıca ülkelerde Covid-19 enfeksiyonlarının kontrol altına alınmış olmasının da bir diğer etken olduğu ifade edildi.

Japonya, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Şubat ayı itibariyle sınırlarını 111 ülke ve idari bölgeden gelen deniz aşırı ziyaretçilere kapatmış, kendi vatandaşlarına da söz konusu ülkelere seyahat etmeme çağrısında bulunmuştu.

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