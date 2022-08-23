Dünya Japonya Başbakanı Japonya Ukraynanın yeniden inşası için elinden geleni yapacak
ASYA

Japonya Başbakanı: Japonya Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Japonya'nın uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde, Ukrayna'nın yeniden inşası için elinden geleni yapacağını söyledi. Ukrayna'nın ev sahipliğinde çevrim içi düzenlenen İkinci Kırım Platformu Zirvesi'nde konuşan Kişida, ülkesinin Ukrayna hükümeti ve halkıyla dayanışma halinde olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Japonya Başbakanı: Japonya Ukraynanın yeniden inşası için elinden geleni yapacak
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

Japon Başbakan, "acımasız" olarak nitelediği Rus saldırılarının hem Avrupa hem Asya bölgesindeki uluslararası düzeni temelden sarstığını belirtti.

Ülkesinin, Kırım bölgesi dahil, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü devamlı desteklediğini kaydeden Japon Başbakan, "statükoyu değiştirecek tek taraflı teşebbüslere şiddetle karşı çıkıyoruz." dedi.

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima eyaleti kökenli olduğunu anımsatan Kişida, nükleer silah kullanımı ve nükleer silah kullanmak tehditlerine tahammül göstermediğine dikkati çekti.

Savunma ekipman desteği, mali ve insani yardımlarla Japonya'nın Ukrayna'nın yanındaki duruşunu sürdürdüğünü anımsatan Kişida, Rusya'ya karşı ise güçlü yaptırımlar uyguladıklarının altını çizdi.

Kişida, Asya'daki tek G-7 üyesi ülke olarak Japonya'nın, Güneydoğu Asya ülke liderleriyle arka arkaya gerçekleştirdiği diyaloglarda, uluslararası toplumun benimsediği prensiplerin savunulmasının öneminde hemfikir olduklarını söyledi.

2023 G-7 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapacaklarını anımsatan Kişida, "Japonya, tecrübesiyle ve uluslararası toplumla yakın iş birliği halinde barış ve Ukrayna'nın yeniden inşasının başarılması için elinden geleni yapacak." diye konuştu.

İngiltere'de savaş çanları çalmaya başladı
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Rus turistin paylaşımı ülkesine pahalıya patladı: Ukrayna füze yağdırdı
FOTOĞRAF 17
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Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş 7'nci ayına girdi. Savaşın ilk gününden itibaren ülkenin başkenti Kiev'i ana hedef olarak belirleyen Rus ordusu haftalarca süren kuşatma ve biri dizi saldırı girişiminin ardından bölgeden çekilmiş ve yönünü ülkenin doğusuna çevirmişti.
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Bu kapsamda Rusya bu bölgede bulunan pek çok kenti hedef almış ve 'Donbass'taki son kale' olarak da anılan Lysychansk'ın kontörlünü sağlamıştı.
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Bu gelişmenin ardından çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaşırken savaş Kırım'a da sıçramış durumda.
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Zira Ukrayna 2014'te Rus kontrolüne geçen bölgeye drone ve füzeler ile bir dizi saldırı düzenlemiş durumda. Ukrayna'nın bölgedeki Rus hedeflerini nasıl vurduğu ise günler sonra ortaya çıktı.
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Ukrayna'nın parçası olan Kırım'ı, uluslararası toplumun meşru olmadığını vurguladığı bir referandumun ardından 2014'te ilhak etmişti.
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Ukrayna Savunma Bakanlığı Kırım'daki Rus hava savunma sistemlerinin yerini bölgede tatil yapan bir Rus turist sayesinde elde ettiklerini açıkladı.
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Söz konusu turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu yayınlayan bakanlık adı açıklanmayan kişinin bu fotoğrafı konum bilgilerine yer vererek sosyal medyada paylaştığını belirtti.
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Daha önce bölgedeki turistler için 'evinize dönün' çağrısı yapan bakanlık söz konusu turiste teşekkür etti ve şu açıklamada bulundu;<br><br>'Belki de Rus turistlere çok sert davranıyoruz. Bu adam bize gerçekten yardımcı oldu.'
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Kimliği bilinmeyen Rus turistin bu paylaşımı Rusya'da da büyük yankı uyandırdı.
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Kimliği bilinmeyen Rus turistin bu paylaşımı Rusya'da da büyük yankı uyandırdı.
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Pek çok sosyal medya kullanıcısı adamın bu fotoğrafı konum bilgilerini açarak paylaşmasını 'aptallık' olarak yorumladı.
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Savaşın kırımda başladığının altını çizen Zelenski, 'Savaş, Kırım'ın kurtarılmasıyla bitmeli' demişti.
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Zelenski daha önce bu konuda farklı açıklamalar yapmıştı. Ukrayna lideri, Rusya'nın ülkesini işgale başladığı 24 Şubat'tan önceki mevzilere çekilmesi halinde ateşkesi kabul edeceklerini söylemiş, Kırım'ın Ukrayna'ya geri verilmesini barış koşulları arasında saymamıştı.
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko isebarış anlaşmasına varılabilmesi için Ukrayna’nın 'tarafsız' ve 'nükleersiz' statüde olması gerektiğini belirtmişti. Rudenko, Moskova'nın Kiev'den net bir yanıt beklediğinin de altını çizmişti.
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Rus Interfaks ajansının haberine göre, Rusya'nın bir başka talebi ise Kırım üzerindeki Rus egemenliğinin kabul edilmesi ve Donetsk ve Luhansk’taki halk cumhuriyetlerinin statülerinin tanınması.<br><br>Haberde Rudenko'nun şu açıklamasına yer verilmişti;<br><br>'Anlaşma, Ukrayna’nın tarafsız ve nükleersiz statüsünü geçerli kılmalı ve Kırım ile Donetsk ve Luhanks Halk Cumhuriyetlerinin statüleri dâhil mevcut toprak gerçekliklerini kabul etmeli.'
Rus turistin paylaşımı ülkesine pahalıya patladı: Ukrayna füze yağdırdı
Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan çatışmalar Kırım'a doğru kayıyor. Bölgeye bir dizi saldırı düzenleyen Ukrayna ordusunun hedefleri bir turistin paylaşımı ile belirlediğini duyurdu. Söz konusu turistin S-400 sistemleri önünde verdiği pozu, konum bilgileri ile paylaşması üzerine Ukrayna ordusu bölgeye füze yağdırdığı öğrenildi.

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