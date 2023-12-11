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Japonya Başbakanı Kişida Fumio Abe grubuna mensup bakanları görevden alacak

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) içinde, eski Başbakan Abe Şinzo grubuna mensup bakanları görevden alacağı bildirildi.

08:07 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Japonya Başbakanı Kişida Fumio
Japonya Başbakanı Kişida Fumio

LDP'de Abe grubu olarak bilinen "Seiwa" fraksiyonuna mensup milletvekili gruplarının, parti bağış etkinliklerindeki gelirleri eksik beyan ettiği iddiaları Japonya'da gündemde yer alıyor.


Kyodo ajansının haberine göre, Başbakan Kişida, "Seiwa" grubuna mensup olup, mevcut kabinede görevli tüm bakan ve kıdemli bakan yardımcılarının görevine son verecek.


"Hükümet Sözcüsü" olarak görev yapan Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu'nun da bağış etkinliklerindeki "yüksek düzeyli geliri bildirmediği" iddiasıyla görevden alınacağı ifade ediliyor.

LDP içinde en büyük fraksiyon olarak tanınan Abe grubu "Seiwa"ya mensup 4 bakan, 5 kıdemli bakan yardımcısı ve 6 parlamenter bakan yardımcısı bulunuyor.

Görevden almaların, bu hafta içi sona erecek meclis olağanüstü oturumu sonrası gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.


Japonya'da, Temmuz 2022'de katıldığı seçim kampanyasında silahla vurularak öldürülen eski Başbakan Abe Şinzo, ülke tarihinde bu görevde en uzun süre kalan isim olmuştu.





#Japonya
#LDP
#Abe Şinzo
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