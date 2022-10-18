Dünya Japonya beş Kuzey Koreli kuruluşun mal varlıklarını dondurdu
ASYA

Japonya beş Kuzey Koreli kuruluşun mal varlıklarını dondurdu

Japonya, Pyongyang yönetiminin füze programlarına dahil olan 5 Kuzey Koreli kuruluşun mal varlıklarını dondurma kararı aldı.

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Haber Merkezi AA
Japonya beş Kuzey Koreli kuruluşun mal varlıklarını dondurdu
Kuzey Kore lideri Jong-un

Füzeleriyle tehdit oluşturmayı sürdüren Kuzey Kore, son dönem sıklaştırdığı denemeleriyle komşularının yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına dahil olan 5 kuruluşun mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Kişida Fumio kabinesinin buluştuğu toplantıda alınan yaptırım kararını, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu kamuoyuna duyurdu.

Pyongyang yönetiminin tehdidini "ciddi ve yakın" olarak niteleyen Matsuno, "pervasız eylemlerin, uluslararası barışı tehdit ettiğini" belirtti.

Matsuno ülkesinin, nükleer ve füze geliştirme programları ile alıkonulan Japonlar gibi sorunları çözmesi için Kuzey Kore'ye çağrı yaptığını kaydetti.

Güney Kore de Pyongyang'ın füze programında ve kitle imha silahlarının tedarikinde yer alan Kuzey Koreli 15 kişi ve 16 kuruma yaptırım uygulamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal eden Kuzey Kore yönetimi, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.

Ekim başında fırlatılan bir füze, Japonya'nın kuzeyinden geçerek Pasifik Okyanusuna düşmüştü. Benzer bir deneme en son 2017'de kayda geçmişti.

Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin artması üzerine Güney Kore askeri tatbikatlara başladı
DÜNYA
Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin artması üzerine Güney Kore askeri tatbikatlara başladı

Kuzey Kore bir füze daha fırlattı sınırda savaş uçakları havalandı
FOTOĞRAF 13
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Kuzey Kore, balistik füze testlerine devam ediyor.
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üney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin başkent Pyongyang’daki Sunan bölgesinden yerel saatle 01.49’da Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığı aktarıldı.
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Açıklamada, “Ordumuz ABD ile yakın işbirliği içinde tam bir hazırlık duruşunu sürdürüyor\" denildi.
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Fırlatma öncesinde Kuzey Kore’ye ait 10 savaş uçağının Güney Kore sınırına yakın bir bölgede uçuş yapmış, Güney Kore buna karşılık olarak savaş uçaklarını havalandırmıştı.
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Genelkurmay Başkanlığı, Güney Kore hava kuvvetlerinin F-35A da dahil olmak üzere üstün hava kuvvetleriyle bir acil durum sortisi yürüttüğünü ve bir Kuzey Kore askeri uçağının uçuşuna karşılık gelen orantılı bir yanıt manevrası gerçekleştirildiğini belirtti.
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Kuzey Kore'nin resmi haber ajansı KCNA, Kuzey Kore ordusunun Güney Kore tarafından yapılan topçu ateşinden sonra \"güçlü askeri önlemler\" aldığını aktardı.
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Japonya Savunma Bakanı Hamada Yasukazu, Kuzey Kore'nin, dün gece yerel saatle 01.47'de Japon Denizi yönüne füze fırlattığını açıkladı.
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Bakan Hamada, 50 kilometre irtifayı yakalayan füzenin yaklaşık 650 kilometre seyrederek ulusal münhasır ekonomik bölgenin dışına düştüğü kaydetti.
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Füzenin, düzensiz yörüngede yol aldığını kaydeden Hamada, Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne füze fırlatmasının tamamıyla kabul edilemez olduğunu söyledi.
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Hamada, bu olay nedeniyle Pyongyang'a protesto notası verildiğini belirtti.
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Hamada, \"Kuzey Kore'nin denemelerine tahammül edilemez ve füze teknolojisindeki önemli gelişimi göz ardı edilemez. Kuzey Kore'nin askeri hareketlerini analiz etmek için ABD ile yakın çalışmayı sürdüreceğiz.\" dedi.
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Denemeyi kınayan ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore ile \"ciddi diyalog arayışının\" sürdürüleceğini ancak Pyongyang'ın \"angajmanı reddettiğini\" kaydetti.
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Fırlatma öncesinde, Kuzey Kore Hava Kuvvetlerinin 10'dan fazla savaş uçağının Güney Kore hava sahasının 25 kilometre kuzeyinde uçması dikkati çekti.

Kuzey Kore, yerel saatle 01.00 sularında da Kore Yarımadası ile Çin anakarası arasındaki Sarı Deniz'e 130'a yakın topçu atışı gerçekleştirdi.

Pyongyang yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.
Kuzey Kore bir füze daha fırlattı sınırda savaş uçakları havalandı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Japon Denizi istikametine 1 kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını açıkladı. Japon hükümeti ise Kuzey Kore'nin, Japon Denizi'ne (Doğu Denizi) balistik füze fırlatmasını, "kabul edilemez" olarak niteledi.


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