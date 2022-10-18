Japonya beş Kuzey Koreli kuruluşun mal varlıklarını dondurdu

Füzeleriyle tehdit oluşturmayı sürdüren Kuzey Kore, son dönem sıklaştırdığı denemeleriyle komşularının yaptırımlarıyla karşı karşıya.

Japon hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer ve füze geliştirme programlarına dahil olan 5 kuruluşun mal varlığının dondurulduğunu açıkladı.

Kişida Fumio kabinesinin buluştuğu toplantıda alınan yaptırım kararını, Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu kamuoyuna duyurdu.

Pyongyang yönetiminin tehdidini "ciddi ve yakın" olarak niteleyen Matsuno, "pervasız eylemlerin, uluslararası barışı tehdit ettiğini" belirtti.

Matsuno ülkesinin, nükleer ve füze geliştirme programları ile alıkonulan Japonlar gibi sorunları çözmesi için Kuzey Kore'ye çağrı yaptığını kaydetti.

Güney Kore de Pyongyang'ın füze programında ve kitle imha silahlarının tedarikinde yer alan Kuzey Koreli 15 kişi ve 16 kuruma yaptırım uygulamıştı.

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Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal eden Kuzey Kore yönetimi, 2022 başından bu yana farklı menzillerde 30'a yakın füze denemesi yaptı.

Ekim başında fırlatılan bir füze, Japonya'nın kuzeyinden geçerek Pasifik Okyanusuna düşmüştü. Benzer bir deneme en son 2017'de kayda geçmişti.

DÜNYA Kuzey Kore'nin nükleer denemelerinin artması üzerine Güney Kore askeri tatbikatlara başladı