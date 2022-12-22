Japonya Çin'in uçak gemisinde 130 iniş kalkış faaliyeti gözlemledi

Zennure Teyze: Erdoğan Türklerin başının tacıdır biz ona duacıyız

Gürcistan-Marneuli'de Kösalı Medresesi Hocalarından Zennure Teyze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye dua etti. Zennure Teyze ' Allah sizin başınızı, Erdoğan'ı sizin başınızdan eksik etmesin. Her işi rast gitsin. Onun duasını Allah kabul etsin. Biz ona duacıyız' dedi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler büyük beğeni topladı.