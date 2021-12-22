Japonya için 9,1'lik deprem tahmini: 199 bin kişi hayatını kaybedebilir

Japonya hükümetine bağlı Merkez Afet İdare Konseyi, ülkenin kuzeydoğusundaki "Çişima" ve "Japan" çukurlarında olası depremlere yönelik kayıp tahminini açıkladı.

Buna göre "Japan" çukurunda 9,1 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 10 metreyi aşan tsunamiye yol açarak Hokkaido ve Tohoku bölgelerini etkileyebileceği savunuldu.

Bu çapta bir doğal afetin, söz konusu iki bölge ve 7 eyalette 199 bin kişinin ölümüne, 220 bin binanın yıkılmasına ve 31,3 trilyon yen (275,4 milyar dolar) zarara yol açacağı öne sürüldü.

"Çişima" çukurunda ise 9,3 büyüklüğünde bir depremin, dalga yüksekliği 20 metreyi aşan tsunamiyi tetikleyerek 100 binden fazla kişinin ölümüne ve 84 bin binanın yıkılmasına yol açacağı ileri sürüldü.

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"Japan" çukuru kuzeydeki Hokkaido'dan başkent Tokyo yakınlarındaki Çiba eyaletinin yer aldığı Boso Yarımadası'na, "Çişima" çukuru ise Hokkaido ile daha kuzeydeki Çişima Adalarına (Kurli Adaları) uzanıyor.

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