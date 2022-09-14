Dünya Japonya İmparatoru ve eşi Kraliçe Elizabethin cenaze törenine katılacak
ASYA

Japonya İmparatoru ve eşi Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılacak

Japonya İmparatoru Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun, Kraliçe II. Elizabeth’in önümüzdeki hafta İngiltere’de yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi. Başbakan Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin ise törene katılmayacağı kaydedildi.

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Haber Merkezi İHA
Japonya İmparatoru ve eşi Kraliçe Elizabeth’in cenaze törenine katılacak
Japonya İmparatoru

İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in ölümünün yankıları sürerken, Kraliçe’nin cenaze töreni ile ilgili Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno, İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun, Kraliçe II. Elizabeth’in önümüzdeki hafta İngiltere’de yapılacak cenaze törenine katılacağını duyurdu. Matsuno, "Kraliçe Elizabeth’in tahtta bulunduğu 70 yıl süresince, İngiliz kraliyet ailesi ve Japon imparatorluk ailesi üç kuşaktır dostane ilişkiler sürdürdüler" diyerek, İmparatoriçe Masako’nun cumartesi günü ülkeden ayrılıp salı günü Japonya’ya dönmelerinin beklendiğini ifade etti. Matsuno, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve diğer hükümet yetkililerinin cenazeye katılmayı planlamadıklarını da sözlerine ekledi.

Kraliçe Elizabeth İngiltere’ye davet etmişti

1980’li yıllarda İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde okuyan ve Kraliçe Elizabeth ile tanıştığı bilinen Japonya İmparatoru Naruhito’nun 2019 yılında tahtı devralmasının ardından ilk yurtdışı ziyaretini 2020’de İngiltere’ye yapacağı açıklanmıştı. İmparator Naruhito ve İmparatoriçe Masako’nun Kraliçe Elizabeth tarafından ülkeye davet edildiği bildirilirken, ikilinin ziyaretleri süresince Windsor Kalesi’nde kalacağı açıklanmıştı. Ziyaret Covid-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

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