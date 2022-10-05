Japonya Kiev Büyükelçiliğini yeniden açıyor

Japonya hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle kapatılan Kiev Büyükelçiliğinin 7 ayın ardından bugün yeniden açılacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıların ardından güvenlik endişesi ile Kiev Büyükelçiliğini kapatan Japonya’dan yeni bir adım geldi.

Japonya hükümeti 7 aydır kapalı olan büyükelçiliğin bugün yeniden açılacağını açıkladı. Japonya’nın büyükelçiliğini yeniden açarak Ukrayna için yeniden yapılanma yardımı gibi konularda diğer G7 üyesi ülkelerle koordinasyonu güçlendirmeyi amaçladığı öğrenildi.

Güvenlik nedeniyle kapatılmıştı

Japonya’nın Kiev Büyükelçiliği’nde çalışan personel geçtiğimiz Mart ayında Ukrayna’nın batısındaki Lviv kentinde kurulan geçici bir irtibat bürosuna transfer edilmiş, saldırıların yoğunlaşmasının ardından da personel ülkeyi terk etmişti. Personelin ülkeden tahliyesine gerekçe olarak "Lviv’de giderek artan güvenlik riski" gösterilmişti.

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