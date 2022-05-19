Dünya Japonya Ukraynaya 300 milyon dolar ek mali yardım destek verecek
ASYA

Japonya Ukrayna'ya 300 milyon dolar ek mali yardım destek verecek

Japonya, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya yönelik ilave 300 milyon dolar mali yardım sağlayacak. Japonya Başbakanı Kişida Fumio, düzenlediği basın toplantısında ülkesinin, Ukrayna'nın finansal zorlukları karşısında bu ülkeye desteğini artıracağını belirtti.

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Haber Merkezi AA
Japonya Ukraynaya 300 milyon dolar ek mali yardım destek verecek
Arşiv.

Rusya'nın saldırıları sonrası Ukrayna'nın mali durumunun bozulduğuna dikkati çeken Kişida, Ukrayna tarafından "kısa vadeli fonların desteklenmesi amacıyla çağrılar" aldıklarını kaydetti.

"Bir G-7 ülkesi olarak bu tarz ihtiyaçları karşılamaları gerektiğini" söyleyen Kişida, ülkesinin, Ukrayna'ya yönelik 300 milyon dolar daha mali yardım sağlayacağını bildirdi.

Böylelikle Japonya'nın Ukrayna'ya mali yardım hacmi, geçen ay açıklanan 300 milyon dolarlık yardımla, toplamda 600 milyon dolara erişmiş olacak.

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