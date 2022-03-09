Dünya Japonya, Ukraynaya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi
ASYA

Japonya, Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi

Japonya'nın, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya kurşun geçirmez yelek ve kasketler gönderdiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonya, Ukraynaya kurşun geçirmez yelek ve kasket gönderdi
Arşiv

Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) ait "KC-767" nakliye uçağı, güneydeki Aiçi eyaletinin Komaki Askeri Hava Üssü'nden Polonya'ya hareket etti.

Ukrayna'nın talebi doğrultusunda hazırlanan nakliyatın, kurşun geçirmez yelek ve kasket, kış kıyafetleri ve acil gıda içerdiği kaydedildi.

İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor
DÜNYA
İşgalde 14'üncü gün: Eşi görülmemiş yaptırımlar uygulanan Rusya saldırılarını sürdürüyor

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, "ölümcül silah" tedariki planlanmadığını belirterek, Ukrayna'ya yardımın, Japonya için "kritik önemde" olduğunu söyledi.

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, söz konusu yardımın "Ukrayna halkıyla dayanışmayı" gösterdiğini dile getirdi.

Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor?
DÜNYA
Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor?

Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 binden fazla
DÜNYA
Ukrayna: Savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısı 12 binden fazla
TPAO duyurdu

TPAO duyurdu

Kanuni Sondaj Gemisi, Türkali-4 kuyusunda.
Günlük hayata yansımaya başladı

Günlük hayata
yansımaya başladı

​Rusya'da ekonomik yaptırım endişesi...
İsrail Cumhurbaşkanını taşıyan uçaktaki Türkiye detayları

Türk jetleri yerli motorla piste güvenle iniyor.

​Vali alınan tedbirleri tek tek açıkladı.

Bilim insanları şaşkın: İnsanlarda görülmeye başladı.

Erdoğan: Nerede dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler?

Dünyanın bir ucunda: ​Daha önce kimse yapmamıştı.

​Öğrenci servisi kaza yaptı, ölü ve yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.