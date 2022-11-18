Dünya Japonya ve Çin liderleri 3 yıl sonra ilk kez bir araya geldi
ASYA

Japonya ve Çin liderleri 3 yıl sonra ilk kez bir araya geldi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Tayland’daki APEC zirvesinde bir araya geldi. Görüşme ile Japonya ve Çinli liderler 3 yıl sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu.

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Haber Merkezi İHA
Japonya ve Çin liderleri 3 yıl sonra ilk kez bir araya geldi
​Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesi için bulundukları Tayland’da bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Kishida ve Xi’nin, Tayvan Boğazı’ndaki durum ve iki ülke arasındaki diplomatik sorunların başında gelen Senkaku Adaları meselesi dahil bölgesel ve küresel meseleleri ele aldığı açıklandı. Görüşmede Başbakan Kishida’nın Pekin’in Doğu Çin Denizi’nde bulunan Japonya kontrolündeki Senkaku Adaları çevresindeki askeri faaliyetleri ve Tayvan üzerindeki baskısından duyduğu endişeyi Xi’ye ilettiği öğrenilirken, Xi’nin ise bölgesel ihtilaflarla ilgili konularda daha önce benimsenen ilkelere ve ortak anlayışlara bağlı kalmanın ve farklılıkları doğru bir şekilde yönetmek için siyasi bilgelik göstermenin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.


Kishida görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, "Liderler düzeyinde de olmak üzere çeşitli düzeylerde yakın iletişim kurma ve ikili ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldık" dedi. Xi ise Çin ve Japonya’nın ortak çıkarları ve işbirliği potansiyeline sahip olduğunu belirterek, iki komşunun yeni çağın gerekliliklerine uygun ilişkiler kurmasını umduğunu ifade etti.

Üç yıl sonra ilk görüşme

İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin 50. yıl dönümü olan 2022’de gerçekleşen toplantı ile Japonya ve Çin liderleri yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez bir araya gelmiş oldu. En son seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Aralık 2019’da yaptığı Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Xi ile görüşmüştü.

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