Dünya Japonyada 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş Ülkenin yüzde 20sinin 65 yaş üzerinde
ASYA

Japonya’da 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş: Ülkenin yüzde 20’sinin 65 yaş üzerinde

Japonya’da koronavirüs salgını sürecinde evlilik oranlarının düşmesiyle birlikte 2020 yılında doğum oranının yüzde 2.8 düştüğü açıklandı. Ülkenin yüzde 20’sinin 65 yaş ve üzeri olduğu belirtiliyor. Yaş oranlarındaki problemin iş gücüne de olumsuz yansıyacağı söyleniyor.

Haber Merkezi DHA
Japonya’da 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş: Ülkenin yüzde 20’sinin 65 yaş üzerinde
Japonya’da 2020 yılında doğum oranında rekor düşüş.

Japonya Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı yıllık verilerde, 2019 yılında 865 bin 239 olan yeni doğan bebek sayısının 2020 yılında 840 bin 832’ye düştüğü ortaya çıktı. Ülkede 1899 yılından beri en düşük doğum sayısı görüldüğü ifade edildi. Bakanlık, 1945’te sona eren İkinci Dünya Savaşı’nın ardından evlilik oranının yüzde 12.3’e düştüğünü ve buna bağlı doğum oranının 1.34 ile dünyadaki en düşük doğum oranına ulaştığını bildirdi.

İŞ GÜCÜ ORANI DA DÜŞÜYOR

Japonya, yıllardır düşük doğum oranlarıyla mücadele ediyor. Ülkenin yüzde 20’sinin 65 yaş ve üzeri olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda düşük doğum oranları ve yaşlı nüfusun fazla olması, ülkenin iş gücü konusunda ilerleyen yıllarda birçok sorunla karşı karşıya kalacağı konusunda endişelere neden oluyor.

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