Dünya Japonyada 2022nin ruh halini yansıtan yazı karakteri savaş oldu
ASYA

Japonya'da 2022'nin ruh halini yansıtan yazı karakteri 'savaş' oldu

Japonya'da 2022'nin "ruh halini" yansıtan yazı karakteri, ulusal paradaki değer kayıplarını ve Rusya-Ukrayna krizini temsilen "savaş" anlamındaki "sen" oldu.

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Haber Merkezi AA
Japonyada 2022nin ruh halini yansıtan yazı karakteri savaş oldu
Arşiv

Doğu Asya ülkesi Japonya'da geleneksel olarak her aralık ayında "ülke geneli yılın sosyal ruh hali ve modunu" anlatan popüler bir Çin yazısı (Kanji) karakteri seçiliyor.

Japonya Kanji İstidat Test Vakfı, Kyoto kentindeki Kiyomizu Tapınağı'ndaki etkinlikte binlerce karakterli Kanji alfabesinden seçilen "yılın yazı karakterini" açıkladı.

Vakıf, kamuoyu anketlerinde kullanılan 220 binden fazla oy sonucunda "2022'nin Kanji'si" olarak "savaş, cenk, mücadele" anlamlarındaki "sen" karakterini seçti.

Tapınağın Baş Budist Papazı Mori Seihan 1,5 metre uzunluğunda ve 1,3 metre genişliğindeki "waşi" kağıdına, büyük bir kaligrafi fırçasıyla "sen" karakterini çizdi.

Karakter tercihinde, Rusya-Ukrayna krizi, para birimi Japon yeninin değer kayıplarının yol açtığı pahalılık, Japonya'nın Katar 2022'de Almanya ve İspanya'yı yenmesi etkili oldu.

2020'de, Kovid-19'u anlatan "yoğun" anlamında "mitsu", 2021'de Tokyo Olimpiyatlarındaki madalyaları yansıtan "altın, para" anlamında "kin" karakterleri seçilmişti.

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