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Dünya

Japonya'da 36 kişinin öldüğü KyoAni saldırısının şüphelisi Aoba suçunu itiraf etti: Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum

Japonya'da 2019'da 36 kişinin öldüğü Kyoto Animasyon (KyoAni) stüdyosunun kundaklanmasına ilişkin yargılanan Aoba Şinci (45) suçunu itiraf etti. Şinci, "Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum" dedi.

08:49 . 5/09/2023 Salı
AA
Savcıların, Aoba aleyhine idam cezası talep edeceği belirtiliyor.

Savcıların, Aoba aleyhine idam cezası talep edeceği belirtiliyor.


Kentin Fuşimi bölgesindeki üç katlı KyoAni stüdyosunun 4 yıl önce kundaklanmasına ilişkin tutuklanan Aoba'nın yargılandığı davanın ilk duruşması, Kyoto Bölge Mahkemesinde yapıldı.

Duruşmada yüz maskesi giyen ve tekerlekli sandalyede oturan Aoba, "cinayet" ve "kundaklama"nın da aralarında bulunduğu suçlardan savunma yaptı.

Stüdyoyu kundakladığını itiraf eden Aoba, "Yaptığımı yapmaktan başka seçeneğim olmadığını hissettim. Birçok insanın ölebileceğini tahmin etmiyordum." ifadelerini kullandı.

20'yi aşkın duruşma sonrası suç işleyebilecek cezai ehliyeti olup olmadığına yönelik karar verilecek Aoba'nın, Ocak 2024 sonunda hüküm giymesi bekleniyor.

Savcıların, Aoba aleyhine idam cezası talep edeceği belirtiliyor.

Olay


KyoAni çalışanı 36 kişinin öldüğü ve 33 kişinin yaralandığı Temmuz 2019'daki saldırıda Aoba'nın kendisi de hayati tehlike oluşturan yanıklara maruz kalmıştı.

Mayıs 2020'de tutuklanan Aoba'nın, KyoAni yarışmasına eserini gönderdiği ve olay günü, "Yangın çıkardım çünkü romanlarım eser hırsızlığına maruz kaldı." diye bağırdığı ifade edilmişti.

Animasyon stüdyosu, iddialar sonrası, şüphelinin eserlerinin ön elemelerden geçemediğini ve kabul görmediğini açıklamıştı.

Yurt içi ve dışında "KyoAni" olarak tanınan stüdyonun ürünlerinden "K-On!" ve "Haruhi Suzumiya'nın Hüznü" uluslararası piyasada kabul görüyor.

#Aoba Şinci
#Japonya
#KyoAni
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