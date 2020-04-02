Dünya Japonyada 4 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
KORONAVİRÜS

Japonya'da 4 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Japonya’da 4 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkede ölü sayısı 82’ye yükseldi. Toplam vaka sayısı da 3 bin 236’ya çıktı.

Haber Merkezi İHA
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Son günlerde ardı ardına kaydedilen rekor sayıdaki vakayla koronavirüsün yayılmaya devam ettiği Japonya’dan bugün de kötü haber geldi. Dün geceden bu yana 4 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Son gelişmeler, ülkedeki virüs kaynaklı ölümlerin sayısını 82’ye taşırken, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 11 kişinin ölüm vakalarının toplam sayısına dahil olduğu belirtildi.

Vaka sayısında artış

Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülke genelinde şimdiye dek tespit edilmiş toplam vaka sayısı da 3 bin 236’ya ulaştı. Karantina gemisi Diamond Princess’in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, ülkenin farklı eyaletlerinden 2 bin 524 kişi koronavirüse yakalandı.

Durumu ciddi olan hastalar var

Koronavirüs tedavisi gören 70 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, bugüne dek bin 91 kişinin iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği kaydedildi.

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