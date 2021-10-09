Dünya Japonyada 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43e yükseldi
ASYA

Japonya'da 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeydoğusunda 7 Ekim gecesi meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Japonyada 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43e yükseldi
Deprem, Çiba eyaletinde gerçekleşti

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Çiba eyaletinde 7 Ekim'de yerel saatle 22.41'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem, yerin 80 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

JMA, benzer büyüklükteki artçı sarsıntıların sonraki bir haftada sürebileceği, kaya düşmesi ve toprak kaymalarına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Japonya’da 5.9’luk deprem: 32 kişi yaralandı Tokyo felç oldu
DÜNYA
Japonya’da 5.9’luk deprem: 32 kişi yaralandı Tokyo felç oldu

Kyodo ajansı, Tokyo ve çevre eyaletlerinde deprem nedeniyle yaralı sayısının 43'e yükseldiğini; Yangın ve Afet İdare Ajansı, Saitama ve Çiba'da birer yaralının durumunun ağır olduğunu aktardı.

Arazi Altyapı Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı, Tokyo genelinde yaklaşık 75 bin asansörün çalışmadığını, 28 asansörde mahsur kalma vakası yaşandığını, tüm mahsur kalanların kurtarıldığını açıkladı.

Günler sürecek

Günler sürecek

​Göçerler zorlu dönüş yolculuğuna başladı.
Ömerli Barajının çevresi çöplüğe döndü

Ömerli Barajı'nın
çevresi çöplüğe döndü

Köylüler isyanda: Hayvanlarımız zehirleniyor.
AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

AK Parti Genişletilmiş İl Toplantısı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor.

​Sağlık Bakanı Koca illere göre Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 fabrikanın açılışını gerçekleştirdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylara Bahçeli'den sert tepki.

"Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin."
Köylülerden ilginç yöntem

Köylülerden ilginç yöntem

Böbrek taşını düşürmek isteyen bu köye geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.