Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen 'büyük deprem' uyarısı devam ediyor

Japonya'da Hyuga-nada Denizi açıklarında 6,9; Miyazaki kenti açıklarında ise 7,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Sarsıntıların ardından Miyazaki, Kochi, Oita, Kagoshima ve Ehime eyaletleri için tsunami uyarısı yayınlanırken, yüksekliği 1 metreyi bulan dalgaların oluşabileceği aktarıldı. Açıklamada, “Saat 16:52 itibariyle tsunami uyarısı yapılmıştır. Lütfen uyarı kaldırılana kadar denize girmeyin veya kıyıya yaklaşmayın” denildi. Uyarıların ardından meydana gelen tsunami, ülkenin güneybatısındaki Miyazaki kenti kıyılarına ulaştı. Kyushu adasındaki hızlı tren seferleri durduruldu.