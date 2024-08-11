|
Dünya

Japonya'da 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen 'büyük deprem' uyarısı devam ediyor

Japonya'da 8 Ağustos'ta meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin ardından verilen "büyük deprem" uyarısının devam ettiği belirtildi.

13:56 - 11/08/2024 Pazar
AA
Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, ülkenin Pasifik kıyısı boyunca meydana gelebilecek "büyük deprem" için verilen uyarının geçerli olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar yer kabuğu gerginliğinde düzensiz değişiklik gözlemlenmediğini belirten yetkililer, 29 eyaletteki 707 belediyeden olası bir afete hazırlık durumlarını kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer, Nankai Yarığı'nda büyük bir deprem olasılığının normalden daha yüksek olduğuna dikkati çekti.

Ülkede, 8 Ağustos'ta Miyazaki eyaleti açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremden saatler sonra JMA, Pasifik Okyanusu'ndaki Nankai Yarığı çevresinde "büyük deprem" meydana gelme olasılığının normalden daha yüksek olduğunu açıklamıştı.

#Deprem
#Japonya
#Nankai Yarığı
#Miyazaki
#JMA
18 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?