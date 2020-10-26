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Dünya Japonyada ayı paniği 13 bin ayı yerleşim bölgelerine indi
ASYA

Japonya'da ayı paniği: 13 bin ayı yerleşim bölgelerine indi!

Japonya'da yerleşim bölgelerine inen ayılar insanlara saldırıyor. Saldırı olaylarının artışa geçmesi sonucu hükumet yetkilileri acil durum toplantısı düzenledi. Toplantıda yerleşim bölgelerinde görülen ayı sayısının Nisan-Eylül ayında 13 bin 670 olarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Japonya'da ayı saldırı vakaları arttı.
Japonya'da ayı saldırı vakaları arttı.

Japonya'da yerleşim bölgelerine inen ayılar büyük paniğe neden oluyor. Son aylarda birçok kişiyi yaralayan ayıların sayısının 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hükumet yetkilileri acil durum toplantısı düzenledi.

AYI SALDIRILARINDA REKOR
Toplantıda gündeme gelen verilere göre, yerleşim bölgelerinde görülen ayı sayısının Nisan-Eylül ayında 13 bin 670 olarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında en az 63 kişinin ayı saldırılarında yaralandığı, iki kişinin ise öldüğü bilgisini paylaşıldı.
GÜNDEN EN AZ BİR KİŞİ YARALANIYOR

Japonya’nın kuzeyindeki Yamagata eyaletinde bugün evinin önünde bir ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki bir kadın yaralanmış, bu ay yalnızca aynı eyaletten bildirilen üçüncü ayı saldırısı olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırmıştı.

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