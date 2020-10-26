Japonya'da ayı paniği: 13 bin ayı yerleşim bölgelerine indi!

Japonya'da yerleşim bölgelerine inen ayılar büyük paniğe neden oluyor. Son aylarda birçok kişiyi yaralayan ayıların sayısının 5 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasının ardından hükumet yetkilileri acil durum toplantısı düzenledi.

AYI SALDIRILARINDA REKOR

Toplantıda gündeme gelen verilere göre, yerleşim bölgelerinde görülen ayı sayısının Nisan-Eylül ayında 13 bin 670 olarak son 5 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı belirtilirken, 1 Eylül-23 Ekim tarihleri arasında en az 63 kişinin ayı saldırılarında yaralandığı, iki kişinin ise öldüğü bilgisini paylaşıldı.

GÜNDEN EN AZ BİR KİŞİ YARALANIYOR

Japonya’nın kuzeyindeki Yamagata eyaletinde bugün evinin önünde bir ayının saldırısına uğrayan 70 yaşındaki bir kadın yaralanmış, bu ay yalnızca aynı eyaletten bildirilen üçüncü ayı saldırısı olduğu açıklanmıştı. Yetkililer, bölge sakinlerini dikkatli olmaya çağırmıştı.

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