Japonya'da depremden 9 sene sonra bir kasabaya girişler açıldı: 4 nükleer reaktör bulunuyor Ülkedeki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin, Fukuşima Nükleer Santrali'nde neden olduğu radyoaktif sızıntıdan dolayı kapatılan Futaba kasabası kısmi olarak açıldı.

Haber Merkezi 04 Mart 2020, 11:00 Son Güncelleme: 04 Mart 2020, 12:30 AA