Dünya Japonyada depremden 9 sene sonra bir kasabaya girişler açıldı 4 nükleer reaktör bulunuyor
ASYA

Japonya'da depremden 9 sene sonra bir kasabaya girişler açıldı: 4 nükleer reaktör bulunuyor

Ülkedeki deprem ve sonrasında oluşan tsunaminin, Fukuşima Nükleer Santrali'nde neden olduğu radyoaktif sızıntıdan dolayı kapatılan Futaba kasabası kısmi olarak açıldı.

Haber Merkezi AA
Fukuşima Nükleer Santrali'ne Okuma kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Futaba'da nükleer kaza sonrasında 7 bin kişi tahliye edilmişti.
Fukuşima Nükleer Santrali'ne Okuma kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Futaba'da nükleer kaza sonrasında 7 bin kişi tahliye edilmişti.

Japonya'da, 2011'de deprem ve ardından meydana gelen tsunaminin sızıntıya yol açtığı Fukuşima Nükleer Santrali'nin bulunduğu kasabaya giriş yasağı kısmen kaldırıldı.

Kasabada bir kontrol noktasının açılmasıyla 2,4 kilometrekarelik alana erişim sağlanmış oldu.

24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerinde başkent Tokyo'da yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde 26 Mart'ta Fukuşima'daki bir kentte yakılacak Olimpiyat meşalesinin, Futaba'da nükleer santralin yaklaşık 4 kilometre yakınından geçmesi düşünülüyor.

Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?
DÜNYA
Japonya depreme nasıl hazırlanıyor?

Ne olmuştu?

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima Nükleer Santrali'nde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu.

  • Olayda santraldeki 4 nükleer reaktörden 3'ü zarar görmüş, çevrede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin bütünüyle tasfiye edilmesinin onlarca yıl süreceği tahmin ediliyor.

Fukuşima Nükleer Santrali'ne Okuma kasabası ile ortak ev sahipliği yapan Futaba'da nükleer kaza sonrasında 7 bin kişi tahliye edilmişti.

İki ülkede art arda iki büyük deprem meydana geldi
DÜNYA
İki ülkede art arda iki büyük deprem meydana geldi

Erdoğan Tabuta Sığmayanları izletti

Erdoğan 'Tabuta Sığmayanlar'ı izletti
Kamu yararı değil kamu zararı

Kamu yararı değil kamu zararı

Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor.
Skypetan görüşelim

Skype'tan görüşelim

​İran heyet göndermek istedi Bakan Koca kabul etmedi.
'Yeri Esed'in yanıdır'

'Yeri Esed'in yanıdır'

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
130 yıllık hayal

130 yıllık hayal

Sürücülerin kabusu olan bölge artık 8 dakikada geçiliyor.
Rejime kabus<br>olan 3 sistem

Rejime kabus
olan 3 sistem

​Rus yapımı Pantsir S-1'i birlikte imha ediyorlar.

Yunan zulmü!

Yunan zulmü!

Arazide bekleyen göçmenlere ateş açıldı.

5 milyarlık<br>dev yatırım!

5 milyarlık
dev yatırım!

​Norveçli fon Türk şirketleri radarına aldı.
2 askerimiz<br> şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

​Rejim güçlerinin hain saldırısında 6 askerimiz de yaralandı.
Irak'ta ilk ölüm

Irak'ta ilk ölüm

​Ölümcül salgın komşu ülkede can aldı.
Hafter'in maliyeti<br>2,6 milyar dolar

Hafter'in maliyeti
2,6 milyar dolar

Darbeci ​Hafter, Libya'yı batırmayı kafasına koymuş.
Devletten<br>8 taksitle satılık arazi

Devletten
8 taksitle satılık arazi

​32 ilde yer alan arazilerin sayısı ise bin 200'ü aşıyor.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor

Merakla beklenen banka promosyonu ücreti belli oldu.
Göçmenlerle ilgili son rakam

Göçmenlerle ilgili son rakam

Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı açıklandı.
Dokuz şirkete ceza!

Dokuz şirkete ceza!

Fiyatları aniden artırdıklarını Bakanlık tespit etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.