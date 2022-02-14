Japonya'da düşen F-15'in pilotlarından birinin cesedine ulaşıldı

Gürcistan'daki 6,2'lik depreme canlı yayında yakalandılar

Gürcistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin başkent Tiflis'in yanı sıra Ermenistan'ın Gümrü ile Tashir kentlerinde ve Kars'ta da hissedildiği bildirildi. Depremde şu ana kadar mal ve can kaybı bildirilmezken, deprem anı canlı yayına yansıdı.