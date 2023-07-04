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Dünya

Japonya'da 'erik yağmurları' hayatı felç etti: 360 bin kişi için acil tahliye çağrısı

Japonya'da 'erik yağmurları' olarak adlandırılan aşırı yağışlar hayatı felç etti. Ülkenin güneybatısındaki Kyuşu bölgesinde 360 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı.

10:16 . 4/07/2023 Salı
AA
Japonya/ Kyuşu bölgesi

Japonya/ Kyuşu bölgesi

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Kyuşu bölgesindeki lokal sağanakların sıklaşması sonrası, halka yönelik çağrılarını güncelledi.


360 bin kişinin tahliyesi isteniyor

Şiddetli yağışlar sonrası Kumamoto eyaletinde bir köprü yıkıldı. Mahsur kalan araçlar için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, toprak kayması ve taşkın uyarıları yapıldı.

Kumamoto, Fukuoka ve Oita eyaletleri dahil Kyuşu genelinde 360 bin kişinin tahliyesi istendi.


Doğu Asya ülkesi Japonya'da "erik yağmurları" şeklinde bilinen "tsuyu" sağanak sezonu mayıs sonundan, temmuz ortasına dek sürüyor.



#Japonya
#Kyuşu
#yağış
#tahliye
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