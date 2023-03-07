Japonya'da gözlem uydusu taşıyan H3 roketi kalkıştan sonra infilak ettirildi.

Buna göre yerel saatle 10.50 sularında H3 rokete, infilak ettirilme talimatı verildi.

"Halk ve ilgili tarafların umutlarını karşılayamadıklarını"

"Halk ve ilgili tarafların umutlarını karşılayamadıklarını"

Mıtsubishi Heavy Industries (MHI) ile JAXA üretimi 63 metre uzunluğunda ve 5,2 metre enindeki roket, H2A roketinin halefi olarak biliniyor.

MHI ve JAXA'nın 9 yıl önce başlattığı bilinen H3 roketi projesinin yaklaşık 200 milyar yene (1,5 milyar dolar) mal olduğu tahmin ediliyor.