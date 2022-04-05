Japonya'da istilacı karınca alarmı: Osaka havalimanında çoğalmaya başladı

Hayat

Ukrayna’daki savaş devam ederken, Odessa şehrinde Ukraynalı bir baba ve oğlu Müslüman oldu. Baba

Vitaly İmanov uzun zamandır İslam dinine geçmek istediğini belirterek, "En son din olarak Allah bize bu dini gönderdi. Bu nedenle kabul ettim. Bu dinde çok fazla bilgi var ve bunları öğrendim" ifadelerini kullandı.