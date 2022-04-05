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Dünya Japonyada istilacı karınca alarmı Osaka havalimanında çoğalmaya başladı
ASYA

Japonya'da istilacı karınca alarmı: Osaka havalimanında çoğalmaya başladı

Japonya'nın batısındaki Osaka Uluslararası Havalimanı çevresinde "istilacı ve yabancı" bir karınca türünün çoğaldığı tespit edildi. Havalimanı yetkilileri, karınca türünü imha etmek üzere tam kapsamlı tarama başlattığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Japonyada istilacı karınca alarmı: Osaka havalimanında çoğalmaya başladı
Foto/arşiv

Osaka'daki havaalanının batı cephesini çevreleyen 10 hektarlık araziyi tarayan kent belediyesi yetkilileri, "Arjantin karıncası" saptadıklarını bildirdi.

Güney Amerika'ya has 2,5 milimetre uzunluğundaki türe ait, her biri 10 binden fazla nüfuslu çok sayıdaki koloninin "çoğalmayı sürdürdüğü" kaydedildi.

Japonya Çevre Bakanlığı, "istilacı ve ülkeye yabancı" olarak nitelediği türün, ülke genelindeki havalimanlarında ilk kez saptandığını açıkladı.

Çevresel Çalışmalar Ulusal Ajansı Biyoçeşitlilik Bölümü Başkanı Goka Kooiçi türün, elektronik cihaz ve kablolar etrafında toplanmaya meyilli olduğunu söyledi.

Hava kontrol ekipmanlarında kısa devre dahil bazı sorunlar oluşabileceğini belirten Goka, kolonilerin bölge havalimanlarına yayılmış olabileceğini belirtti.

Osaka Uluslararası Havalimanı yetkilileri, karınca türünü imha etmek üzere tam kapsamlı tarama başlattığını duyurdu.

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