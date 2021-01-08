Dünya Japonyada kar ve fırtına 13 can aldı
ASYA

Japonya’da kar ve fırtına hayatı felç etti: 13 ölü

Japonya’da kar ve fırtına 13 can aldı

Kar ve şiddetli fırtına Japonya’da hayatı felç etti. 100 bini aşkın hane elektriksiz kalırken, 247 uçuş iptal edildi. Fırtına nedeniyle en az 107 kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Ishikawa ve Toyama eyaletleri de şiddetli kar yağışından etkilendi.
Ishikawa ve Toyama eyaletleri de şiddetli kar yağışından etkilendi.

Japonya’da etkisini sürdüren soğuk hava dalgası, Niigata ve Akita eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi. Bölgeyi vuran kar fırtınasının neden olduğu, hızı saatte 130 kilometreye varan şiddetli rüzgarlar nedeniyle 100 bini aşkın hanede elektrik kesintisi yaşandı. Öğle saatleri itibarıyla yaklaşık 50 bin haneye yeniden elektrik sağlanırken, diğer 50 bin hane için onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Olumsuz hava koşullarının çalışmaları zorlaştırdığı açıklandı.

Japonya’da yoğun kar 29 can aldı
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Japonya’da yoğun kar 29 can aldı

Kar fırtınası 13 kişinin ölümüne yol açtı

Niigata’da 10, Akita’da ise 97 kişinin kar, buzlanma ve rüzgar nedeniyle meydana gelen kazalarda yaralandığı bildirildi. Ayrıca Akita eyaletinde 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Aralık ayından bu yana ülkenin farklı kesimlerinde etki gösteren şiddetli kar yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının ise 29’a yükseldiği kaydedildi.

Tokyo’da aşırı sıcaklar can alıyor: Bir haftada 27 kişi öldü
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Tokyo’da aşırı sıcaklar can alıyor: Bir haftada 27 kişi öldü

Araçlar mahsur kaldı

Ishikawa ve Toyama eyaletleri de şiddetli kar yağışından etkilendi. İki eyaletin sınırında bulunan bir otoyolda yaklaşık 90 aracın dün gece mahsur kaldığı bildirildi. Otoyol işletmecisi şirket, kar temizleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Uçuşlar iptal edildi

Soğuk hava koşulları ülkedeki hava ulaşımını da sekteye uğrattı. Bugün Japon Denizi kıyılarında bulunan eyaletler ve Hokkaido’dan gerçekleştirilmesi planlanan 247 iç hat uçuşu şiddetli kar ve rüzgar nedeniyle ertelendi. Havayolu firmaları, iptallerin artabileceğini belirterek güncel bilgileri takip etme çağrısında bulundu.

Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
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Japonya’nın başkenti Tokyo’da yüksek sıcaklıklar nedeniyle son bir haftada 27 kişi hayatını kaybetti.
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Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre, Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu yüksek sıcaklıklarda hayatını kaybedenlere ilişkin verileri güncelledi.
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Buna göre, son bir haftada yaşları 50 ila 90 arasında bulunan 27 kişi sıcak çarpması sebebiyle öldü.
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Ölümlerin yüzde 70’inin 70 yaş üzeri olduğu, 26’sının ev içinde meydana geldiği, ölenlerin 23’ünün havalandırma cihazının bulunmadığı ya da kullanmadığı kaydedildi.
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Bu ay sıcak çarpmasından hayatını kaybedenlerin sayısının 53’e çıktığı Tokyo metropolünde, sağlık uzmanları, havalandırma cihazlarını devamlı kullanmayı ve sıklıkla su tüketmeyi tavsiye ediyor.
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Ağustos başından beri Tokyo'da hava sıcaklığı 32 ila 37 derece arasında seyrediyor.
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Tokyo'da aşırı sıcaklar yüzünde bir haftada 27 kişi öldü
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yüksek sıcaklıklar can alıyor. Tokyo Sosyal Refah ve Kamu Sağlığı Bürosu tarafından açıklanan son rakamlara göre kent genelinde son bir hafta içerisinde yüksek sıcaklar nedeniyle ölenlerin sayısı 27'ye çıktı.


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