Dünya Japonyada korkutan kaza Savaş uçağının kokpit camı seyir halindeyken düştü
ASYA

Japonya'da korkutan kaza: Savaş uçağının kokpit camı seyir halindeyken düştü

Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri (ASDF) savaş uçağının kokpit camı seyir halindeyken düştü, olayda yaralanan olmadı. Kaza sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaparken,Savunma Bakanlığı ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz" açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Japonyada korkutan kaza: Savaş uçağının kokpit camı seyir halindeyken düştü
Foto/arşiv: F-2 savaş uçağı

Kyodo ajansının, Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre F-2 jetinin kokpit camı, görev esnasında yerinden söküldü.

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda ve 90 santimetre enindeki kanopi, Fukuoka eyaletinin Asakura bölgesine düştü.

Savaş jetinin pilotunun, kanopinin düşmesiyle dış havaya maruz kaldığı kaydedilirken, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

Olay sonrası F-2 jeti, Fukuoka'da ASDF'ye ait hava üssüne acil iniş yaptı.

ASDF, bünyesindeki tüm uçakların yeniden denetlemeye girmesi kararı aldı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, olayın ciddiyetine dikkati çekerek, bölge halkına yönelik tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Savunma Bakanlığının açıklamasında ise "Yerel bölge sakinleri ve genel kamuoyu nezdinde sebep olunan endişe nedeniyle üzgünüz." denildi.

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