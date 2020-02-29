Japonya'da koronavirüs ölümleri artıyor: Karantina altına alınan gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcu daha öldü

Japonya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

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11 kişi hayatını kaybetti

Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6’ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek koronavirüs nedeniyle gerçekleşen ölüm vakalarının sayısı 11 olarak biliniyor.

Vakalara yenileri ekleniyor

Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni koronavirüs vakaları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vaka sayısını 939’a çıkardı. Toplam vakaların 705’ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.