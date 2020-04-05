Dünya Japonyada koronavirüse karşı 2 milyon kişi için Avigan ilacı stoklanacak
ASYA

Japonya’da koronavirüse karşı 2 milyon kişi için 'Avigan' ilacı stoklanacak

Japonya'da hükümet, korona virüsü karşındaki etkinliği an itibariyle test edilen ’Avigan’ adlı grip ilacını 2 milyon kişiye yetecek şekilde stok yapmayı planlıyor.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakalarının giderek arttığı Japonya’da, hükümetin önümüzdeki hafta tamamlamayı planladığı acil ekonomi paketi taslağının detayları kamuoyuna sızdı.

Plan taslağına göre, hükümet etkinliği hakkındaki klinik çalışmalar şu an devam eden ve korona virüsüne iyi geldiği belirtilen Avigan adlı grip ilacını 2 milyon kişiye yetecek şekilde stoklayacak.

İKİ AŞAMALI ÖNLEM PLANI

Koronavirüsünün Japonya ekonomisi için büyük bir sorun olarak nitelendirildiği taslağa göre, iki aşamalı bir önlem planı uygulanacak.

EKONOMİK TOPARLANMAYA ODAKLANILACAK

İlk aşamada virüsün yayılışı sırasında halka acil destek sağlayacak olan hükümet, ikinci aşamada ise hızlı ekonomik toparlanmaya odaklanacak. Salgın nedeniyle geliri düşen vatandaşlara ekonomik destek sağlayacağı da belirtilen önlem paketi uyarınca, gerekli görülmesi halinde geliri salgın nedeniyle düşen hane halkına 2 bin 800 dolar tutarında yardım yapılacak. Ayrıca çocuklu aileler için ek ödenekler sağlanabilecek.

  • KAMPANYA BAŞLATILACAK
  • Salgın riskinin sona ermesinin ardından hükümet, kişisel tüketimi teşvik etmek, turizm faaliyetlerini artırmak ve ülke genelindeki etkinlik organizasyonlarını yaygınlaştırmak üzere kampanya başlatarak ekonomiyi canlandırmaya odaklanacak.

Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı: Salgından etkilenen ülkelere ücretsiz gönderecek
DÜNYA
Japonya'dan 'grip ilacı Avigan' yardımı: Salgından etkilenen ülkelere ücretsiz gönderecek
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