Dünya Japonyada kuş gribi alarmı 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
ASYA

Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek

Japonya’nın Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi tespit edilmesi üzerine 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edilmesine karar verildi.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da kuş gribi alarmı: 143 bin kanatlı hayvan itlaf edilecek
Foto: Arşiv.

Dünya Covid-19 ile mücadeleyi sürdürürken, kuş gribi salgını Japonya’da yeniden patlak verdi. Akita eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde tespit edilen kuş gribi vakaları nedeniyle yaklaşık 143 bin kanatlı hayvanın itlaf edileceği bildirildi. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Yokote’deki bir tavuk çiftliğinde tavuk ölümleri gözlenmesi üzerine yapılan testlerde salgının tespit edildiği aktarıldı.

  • Tedbir amacıyla salgından etkilenen tesisin 10 kilometre civarındaki çiftliklerden tavuk veya yumurta sevkiyatı yapılması yasaklandı. Japonya Öz Savunma Kuvvetleri’nin (SDF) itlaf çalışmalarına destek vereceği öğrenildi. Konuyla yakından ilgilenen Japonya Başbakanı Fumio Kishida’nın ise ilgili kurumlara gerekli tedbirleri alma talimatı verdiği açıklandı.

Rekor sayıda hayvan telef oldu

Japonya’da 2018 yılından bu yana ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayı başında Kagawa’da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış, yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına SDF de destek vermişti.

  • Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının geçtiğimiz yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı. Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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