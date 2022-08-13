Dünya Japonyada Meari Tayfunu alarmı Tren seferleri durdu, uçuşlar iptal oldu
ASYA

Japonya’da Meari Tayfunu alarmı: Tren seferleri durdu, uçuşlar iptal oldu

Japonya’da etkili olan Meari Tayfunu şiddetli fırtına ve yağışlara yol açtı. Bazı bölgelerde su baskınları yaşanırken, hızlı tren seferleri askıya alındı. 191 uçuş iptal edildiği ülkede riski bölgelerde yaşayan sakinler, sel ve toprak kayması riskine karşı uyarıldı.

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Haber Merkezi İHA
Japonya’da Meari Tayfunu alarmı: Tren seferleri durdu, uçuşlar iptal oldu
Japonya’da Meari Tayfunu alarmı

Yaklaşık 3 haftadır rekor sıcaklık değerleri ile mücadele eden Japonya’yı bu kez Meari Tayfunu vurdu. Akşam saatlerinde Shizuoka eyaletinde karaya çıkan tayfun, birçok bölgede şiddetli yağış ve rüzgara neden oldu.

Hokuriku, Kanto ve Tohoku bölgelerindeki bazı kesimlerde su baskınları yaşanırken, nehirlerdeki su seviyeleri kritik düzeye ulaştı.

Tayfunun yol açtığı sert rüzgarlar nedeniyle en az 191 uçuş iptal edilirken, Tokyo ile Atami arasındaki tren seferleri geçici olarak askıya alındı. Tokyo ve çevresindeki Chiba, Saitama, ve Kanagawa eyaletlerinden geçen tren hatlarındaki seferlerde de gecikmeler yaşandı.

JMA: "Sel ve heyelan riskine dikkat"

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), tayfunun bu gece itibariyle etkisini artıracağı ve yarın sabaha kadar şiddetli rüzgarlar ve yağışlara neden olacağı uyarısında bulunurken, riskli bölgelerde yaşayan sakinlere yüksek dalgalar, su baskınları, toprak kaymaları ve fırtına riskine karşı tetikte olma çağrısı yapıldı. Yerel otoriteler, tahliye emirleri ve toplu taşıma hatlarında yaşanabilecek aksamalar için güncel bilgileri takip etme uyarısında bulundu.

10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan 'sarı' kodlu uyarıda, yurdun kuzeybatı kesimlerinde öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor.<br>
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Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanağın etkili olması beklenen iller ise şöyle:<br>
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Ankara
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Bilecik
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Bolu
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Bursa
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Çankırı
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Eskişehir
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Kastamonu
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Kütahya
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Sakarya
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Karabük
10 il için 'sarı' uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerinde, İç Batı Anadolu için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Polonya'da ekolojik felaket: Kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu
FOTOĞRAF 19
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Polonya’nın Almanya sınırındaki Oder Nehri’nde \"ekolojik bir felaket\" yaşanıyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki yaptığı açıklamada, Oder Nehri’ne kasıtlı olarak “büyük miktarda kimyasal atık” döküldüğünü ve bu durumun çevre felaketine yol açtığını ifade etti.
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Nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağını belirten Başbakan Morawiecki, sorumlulardan hesap soracağına dair halka söz verdi.
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Morawiecki, \"Büyük miktarda kimyasal atık, kasıtlı olarak Oder Nehri’ne döküldü. Bu konunun peşini bırakmayacağız. Suçlular ağır bir şekilde cezalandırılana kadar dinlenmeyeceğiz” diye konuştu.
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Ulusal Su Yönetimi İdaresi Başkanı Przemyslaw Daca ise yaptığı açıklamada, nehirden 10 ton ölü balığın çıkarıldığını duyurdu.
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Daca, \"Bu, devasa ve korkunç bir ekolojik felaketle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor\" dedi.
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Ülkede büyük tepkiye yol açan ekolojik felaketin ardından Oder Nehri’nin temizlenmesi için askerler görevlendirildi. Ülkenin batısındaki Zielona Gora kentindeki bir balıkçı derneği de kirlilik nedeniyle balıkçılık faaliyetlerinin durdurulduğunu aktardı.
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Alman medyası ise kimyasal atığın \"cıva\" olduğunu belirtirken, resmi makamlardan kimyasal atığın içeriğine dair açıklama yapılmadı. Alman yetkililer, Polonya yönetiminin nehirdeki kirlilik hakkında kendilerini bilgilendirmeyerek uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmediğini ifade etti. Bir tekne kaptanının ise Alman makamlarını ölü balıklar hakkında ilk olarak 9 Ağustos’ta uyardığı öğrenildi.
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Almanya Federal Çevre Bakanlığı Sözcüsü Christopher Stolzenberg gazetecilere yaptığı açıklamada, Alman makamlarının durum hakkında daha fazla bilgi almak ve talep edilen her türlü yardımı sağlamak için Polonyalı mevkidaşlarıyla temasa geçtiğini söyledi.
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Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Title
Polonya’nın Oder Nehri’nde ekolojik felaket
Polonya'da ekolojik felaket: Kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu
Polonya'nın Oder Nehri'ne dökülen kimyasal atık nedeniyle 10 ton balık telef oldu. Hükümet ekolojik felakete yönelik soruşturma başlatırken, nehir ekosisteminin iyileşmesinin yıllar alacağı ifade edildi.


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